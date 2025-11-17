Condena de 14 meses por robar productos ibéricos en un DIA en Plasencia

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena contra un hombre con antecedentes penales, por un delito continuado de hurto por robar repetidamente productos ibéricos en el DIA de la avenida del Valle de Plasencia, aunque ha reducido la pena de prisión de 16 a 14 meses. La sentencia pone fin al recurso de apelación presentado por el condenado contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia.

Los hechos probados revelan que el acusado sustrajo productos de alimentación de alta gama, principalmente ibéricos (como jamón, lomo, chorizo y queso manchego), en dos ocasiones distintas durante el mes de febrero de 2024. El valor total de lo sustraído ascendió a 847,30 euros. En la primera ocasión, el 22 de febrero, se apoderó de productos valorados en 312,09 euros, y en la segunda, el 26 del mismo mes, sustrajo artículos por valor de 535,21 euros.

La sentencia de apelación desestima los argumentos de la defensa, que alegaba errores en la valoración de las pruebas, incluida la identificación a través de las cámaras de seguridad, y la posible vulneración del principio 'in dubio pro reo'. El tribunal considera que la prueba documental (los tickets de inventario), los testimonios de la encargada del establecimiento y del vigilante de seguridad, junto con las grabaciones de videovigilancia, conforman «prueba suficiente» para acreditar la autoría y el valor de lo sustraído. Las imágenes mostraban claramente al individuo guardando productos en su ropa y mochila y abandonando el local sin pagar.

No obstante, el tribunal de apelación sí ha estimado parcialmente el recurso en lo relativo a la determinación de la pena. Basándose en una reciente doctrina del Tribunal Supremo, ha considerado que no era de aplicación la regla de exacerbación del artículo 74.1 del Código Penal, al tratarse de una continuidad delictiva que integra un delito menos grave y un delito leve. En su lugar, la pena se ha fijado en la mitad superior de la prevista para el delito más grave (hurto), pero aplicando únicamente la agravante de reincidencia.