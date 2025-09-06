HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Concurso de Modelismo celebra su 30 aniversario

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Concurso Internacional de Modelismo Ciudad de Plasencia celebra este año su 30º aniversario. El certamen se desarrollará del 10 al 12 de octubre y será puntuable para el Campeonato de España de modelismo estático. La organización ha establecido dos categorías: la júnior, que se divide en tres grupos de edad (de 5 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 16 años), y la sénior, destinada a mayores de 17 años. Los más pequeños competirán sin distinción temática, mientras que los séniors podrán optar en disciplinas como aviación, vehículos militares y civiles, fantasía, ciencia ficción, figuras, dioramas, naval, wargames y miscelánea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  6. 6 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  7. 7

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  8. 8 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Así ha sido la visita de Carolina Yuste al Centro Internacional de Flamenco en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Concurso de Modelismo celebra su 30 aniversario