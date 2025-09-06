El Concurso de Modelismo celebra su 30 aniversario
J. C. R.
PLASENCIA.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
El Concurso Internacional de Modelismo Ciudad de Plasencia celebra este año su 30º aniversario. El certamen se desarrollará del 10 al 12 de octubre y será puntuable para el Campeonato de España de modelismo estático. La organización ha establecido dos categorías: la júnior, que se divide en tres grupos de edad (de 5 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 16 años), y la sénior, destinada a mayores de 17 años. Los más pequeños competirán sin distinción temática, mientras que los séniors podrán optar en disciplinas como aviación, vehículos militares y civiles, fantasía, ciencia ficción, figuras, dioramas, naval, wargames y miscelánea.
