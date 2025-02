El concierto de Vanesa Martín y la afluencia al Berrocal refrendan el buen inicio de las ferias de Plasencia

Antonio J. Armero Plasencia Viernes, 10 de junio 2022, 12:23 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

«Hacía muchos años que no veía tanta gente en El Berrocal un jueves de feria». El comentario de un veterano a quien el trabajo obliga casi cada año a patearse la feria refrenda lo que muestran las fotos. Un recinto con mucho público. Sin aglomeraciones, porque aún no ha llegado el momento culminante de los festejos, pero con una entrada superior a la habitual a estas alturas de la celebración. Y eso anticipa que este viernes, y sobre todo este sábado, la entrada será aún mejor.

La madrugada del jueves al viernes fue la del concierto de Vanesa Martín, que dejó buen sabor de boca general. La cantante explicó sobre el escenario que para ella, el de Plasencia era un concierto especial, no solo porque suponía el inicio de su gira -este sábado estará en Toledo, y luego en Zaragoza, Madrid y Marbella-, sino porque era una de esas pocas ocasiones en que la acompañaban sus padres.

Ampliar Público en el concierto de Vanesa Martín. palma

Durante su concierto, la artista se mostró cómplice y cercana, en una plaza de toros que registró una buena entrada. No estaba llena, había huecos tanto en el albero como en la grada, pero no dejaba de haber miles de personas. El concierto terminó en torno a las doce y media de la noche, y a esa hora, ya no había música en la caseta joven instalada en el parque de La Isla.

Debía haber permanecido abierta hasta la una de la madrugada, tal como anuncia el programa oficial, pero cerró antes, lo que generó alguna queja entre los jóvenes, más bien pocos, que habían en ese momento en ese espacio donde también se habilitó una barra que solo servía consumiciones sin alcohol.

Ampliar Un grupo de menores, frente al escenario de la caseta joven de La Isla. palma

Esa caseta joven estará hoy cerrada, y volverá a abrir el sábado. Anuncia el mismo horario: de 21 a 1 horas, y las actuaciones de Lmen & Pablo Quartier y Dj Nando Rodríguez. Está por ver si al ser el día grande recibirá más público que en su primera noche.

Colas en algunas atracciones

A esa hora en que la caseta joven cerraba, en el ferial había mucha gente. No estaba lleno, pero sí tocaba guardar cola en las atracciones más populares. Y las terrazas habilitadas junto al pabellón municipal tenían todas sus mesas completas.

Es otra prueba del buen arranque de las ferias 2022, las primeras en las que casi nadie habla de covid ni de pandemia. Hay ganas de fiesta, y se nota desde el principio. La jornada de viernes, y sobre todo la del sábado, día grande de los festejos, devolverán a la ciudad las fotos que ya se han dado el jueves por la tarde en el centro histórico y por la noche en el ferial.

Ampliar Terrazas en el ferial sin mesas libres, en la noche del jueves al viernes. palma

No hay esas imágenes a las tres de la tarde, pero sí a las seis y a las siete, como ocurrió el jueves, que a esa hora presentaba un ambiente desconocido otros años para un primer día de cañas. Este viernes (festivo local) y sobre todo, este sábado, los soportales de la Plaza Mayor, el rincón de san Esteban, la plaza de san Martín, la de la Catedral y hasta 'la calle de los vinos' -que el jueves registró una afluencia quizás algo menor que esos otros espacios- se llenarán de gente pasándolo bien.

Hoy, 'dj's' gratis en la Plaza Mayor El programa oficial de las Ferias arranca este viernes con los cabezudos, que salen de los Pinos a las 11 horas y recorren la ciudad hasta las 13 horas. En ese momento aparecen las charangas, que animan las cañas hasta las 16 horas. También a las 11 comienzan las actividades infantiles en La Isla, donde habrá zumba de 11 a 12 y de 17.30 a 18.30, baile de 12 a 14 horas, y taller de muñecas de 13 a 14 horas. Además, el tren turístico circulará de 11 a 13 y de 17 a 19. Y por la noche, sesión gratuita de 'dj's' en la Plaza Mayor, con Ángel Platero (20 horas), Carlos Chaparro (20.30), Dani Serra (22) y Fonsi Nieto (de 23 a 1 horas). También dentro del programa oficial de ferias se incluye la obra de teatro 'Distinto', escrita por Juan Andrés Araque, dirigida por Juan Luis Iborra y que cuenta en su reparto con Eva Marciel, Kiko Hernández (conocido por sus apariciones en programas de televisión rosa), Blas Caballero y Fran Antón. Entradas a 20 euros.

