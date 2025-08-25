Concierto de La Cuarta Cuerda en La Isla

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:55 Comenta Compartir

J. C. R. El ciclo de ocio estival 20 a La Isla pondrá el broche final a su programación este martes con un concierto del grupo La Cuarta Cuerda, que actuará a las diez de la noche en el parque placentino. La Cuarta Cuerda es una joven banda sevillana nacida en 2020, cuya propuesta musical se caracteriza por la fusión de flamenco, rumba, pop, rock y canción de autor. En apenas unos años de trayectoria, el grupo ha logrado hacerse un hueco en la escena musical gracias a su frescura y a un directo enérgico que conecta con públicos muy diversos.