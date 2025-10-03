HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Concierto castrense en Plasencia como antesala de la jura de bandera

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

La unidad de Música de la academia de Infantería de Toledo ofrece a las 20.00 horas un concierto en el Teatro Alkázar, con marchas y temas de la vida castrense. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El recital forma parte de los actos programados en la ciudad con motivo de la jura de bandera que tendrá lugar este sábado a las 12.00 horas, en la Torre Lucía. La ceremonia, abierta al público, permitirá a los ciudadanos presenciar y participar en este acto.

La unidad de Música de la academia de Infantería de Toledo está compuesta, en la actualidad, por 31 miembros y está dirigida por Celio Crespo Esparza.

