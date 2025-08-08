El concierto de Camela suspendido en Plasencia no se repogramará este año
J. C. R.
Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40
El concierto de Camela, en el marco del MayorFest que tendría que haberse celebrado el sábado y que se tuvo que suspender por enfermedad del ... cantante, no será reprogramado en 2025 debido a la imposibilidad de encontrar una fecha compatible con su gira. «Tienen el calendario cerrado, pero trabajaremos para que vuelvan a Plasencia. En cuanto sea posible, anunciaremos una nueva fecha», confirmó David Dóniga, concejal de Festejos.
Esa cancelación fue la nota amarga en una programación musical satisfactoria. El artista de flamenco urbano Rasel reunió el domingo a 3.000 personas en la plaza Mayor y Los Toreros Muertos, en el mismo lugar, concentró a 6.000 asistentes. Ambas actuaciones eran de carácter gratuito.
