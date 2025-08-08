HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de un concierto de Camela. HOY

El concierto de Camela suspendido en Plasencia no se repogramará este año

J. C. R.

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40

El concierto de Camela, en el marco del MayorFest que tendría que haberse celebrado el sábado y que se tuvo que suspender por enfermedad del ... cantante, no será reprogramado en 2025 debido a la imposibilidad de encontrar una fecha compatible con su gira. «Tienen el calendario cerrado, pero trabajaremos para que vuelvan a Plasencia. En cuanto sea posible, anunciaremos una nueva fecha», confirmó David Dóniga, concejal de Festejos.

