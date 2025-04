El concierto de Camela en Plasencia se convirtió en un karaoke multitudinario

Segundo concierto de las Ferias de Plasencia y segundo éxito. Tras la buena acogida que tuvo la actuación de las Nancys Rubias, le tocaba el ... turno al siguiente 'bolo' de la programación, éste si cabe de mucha más trascendencia y significado. No en vano, era y va a ser el único de pago de las Ferias. Camela salió por la puerta grande, pero no la de la Plaza de Toros, sino la de la carpa del parque de la Coronación, que aguantó mucho mejor que el primer día.

Que el concierto fuera de pago, un total de 20 euros, hizo de filtro para que no se vieran los apelotonamientos del primer día. Eso sí, el recinto volvió a llenar un lleno hasta la bandera, si bien eso hizo que fuera toda una aventura ir a la barra o al baño público.

La mayoría aguantó las ganas de beber o de saciar sus necesidades fisiológicas. Saberse las canciones del grupo que tiene enfrente, desde la última hasta la primera, también ayuda. El público placentino –y el norextremeño- convirtió el concierto de Camela en un karaoke multitudinario de principio a fin.

Da igual que Ángeles y Dioni –envuelto en una túnica 'jedi'- no dejaran de interactuar con la gente o tuvieran que alzar la voz en un espacio cerrado cuyas paredes multiplicaban los decibelios. Las 2.000 almas que pagaron su entrada no dejaron de corear sus canciones durante más de hora y media y convirtieron el concierto en algo atronador. Los que había fuera de la sala, en un gran número, no tuvieron imagen, pero disfrutaron de un sonido casi igual de bueno.

La gira «Que la música te acompañe» de Camela trajo a Plasencia himnos de la tecno-rumba como 'Nunca debí enamorarme', 'Cuando zarpa el amor' o '¿Por qué me has engañado'?, que a buen seguro han puesto banda sonora a las vidas de la mayoría de las 2.000 personas que se dieron cita en la Coronación.