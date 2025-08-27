Concentración contra la despoblación
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:50
J. C. R. La Plaza Mayor de Plasencia acogerá el próximo viernes, a las 19.30 horas, una concentración para protestar por el abandono y ... la despoblación del campo extremeño. La convocatoria parte de Nuevo Extremeñismo, la asociación 25 de Marzo, Sindicato 25 de Marzo y Ecologistas en Acción. Según dicen, «las políticas del bipartidismo y la despoblación destruyen los campos extremeños» y aseguran que «no es casualidad que las zonas del interior peninsular sean las más afectadas» por los incendios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.