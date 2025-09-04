El Complejo Boquique acoge una gala solidaria de payasos

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El Complejo Boquique de Plasencia será este sábado el escenario de una Tarde Solidaria y una Gala de Payasos, organizada por la Asociación Cultural Plan Mafalda. El evento, de carácter benéfico, comenzará a las 17.30 horas y se prolongará hasta las 21.30, con una jornada repleta de actividades. Entre las propuestas destacan un taller musical, taller de circo, cuentacuentos, batucada, piscina animada, juegos y una feria solidaria con barra. Como colofón, se celebrará la gran gala final de payasos, pensada para pequeños y mayores. Las entradas, con un precio de 4 euros para niños y 7 para adultos, pueden adquirirse de forma anticipada en distintos establecimientos de la ciudad o mediante Bizum.