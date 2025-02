La Comisión Jurídica da el visto bueno para la resolución del contrato de Joca

La resolución del contrato entre el Ayuntamiento de Plasencia y Joca para transformar los pabellones militares en una residencia de mayores sigue completando etapas burocráticas. La última la acaba de protagonizar la Comisión Jurídica de Extremadura, que acaba de dar el visto bueno para ... que el Consistorio placentino resuelva la vinculación con la empresa constructora. Ha determinado que se cumplen todas las causas para la disolución del contrato, ya que la adjudicataria «no cumplía la normativa de subcontratación ni el plazo de ejecución, entre otros asuntos».

El dictamen llega casi un año después de que se iniciara el proceso sancionador. Comenzó el pasado 6 de septiembre, al finalizar la última prórroga concedida a la empresa, aunque la obra ya llevaba varios meses en el dique seco. El expediente de demora estaba cifrado en 86 días y 156.691 euros de multa, que se une a otro inicial de 35 días y 63.769 euros. Es decir, se aprobó una penalidad de unos 220.00 euros.

Había otro expediente que tenía que ver con la resolución del contrato por motivos ajenos a las demoras. Uno era el incumplimiento de la normativa de subcontratación (el Ayuntamiento decía que había constatado cuantiosas deudas a subcontratistas y suministradores). La segunda razón era por el despido de los quince trabajadores que estaban en la obra, coincidiendo con la finalización de la última prórroga el 6 de septiembre.

José Antonio Hernández mostró ayer su satisfacción por el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura, que será lleva hoy a la sesión plenaria de julio: «La resolución da la razón al Ayuntamiento de Plasencia y permitirá reanudar las obras. De hecho, ya hemos iniciado los trámites para la actualización del proyecto y lo esperamos tener en los próximos meses. Después, se tendrá que licitar la obra en base a esta actualización».

Según lo establecido en el artículo 213.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuando un contratista incumple un contrato, no solo se le incauta la garantía, sino que también debe indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que excedan dicha garantía. En su día, el Ayuntamiento incautó la garantía depositada por Joca, que asciende a 300.000 euros. Sin embargo, esa fianza no es suficiente para compensar todos los daños, por lo que el Ayuntamiento de Plasencia tiene el derecho de reclamar una indemnización adicional. «Solicitaremos el 80% -lo que procede de fondos europeos- de lo no ejecutado, que asciende a 1,6 millones de euros», decía Hernández. Esos 1,6 millones de euros corresponden al 50% aproximado que ha quedado sin ejecutar.

Ahora, la empresa adjudicataria tiene la opción de aceptar el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura o bien recurrir a la Justicia ordinaria. En el segundo caso, el Ayuntamiento no cree eso fuera obstáculo para licitar el estudio informativo de la nueva obra y buscar nuevas fuentes de financiación.

En este sentido, Hernández no descarta solicitar fondos europeos para este fin e incluso que sea la propia Junta de Extremadura quien se haga cargo de la misma, puesto que las competencias en esta materia son regionales: «Ahora tenemos unos meses por delante en los que podemos trabajar en estos asuntos mientras se redacta el nuevo proyecto».