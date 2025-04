La Comisión Jurídica paraliza la licitación de los parques infantiles de Plasencia

La renovación de los parques infantiles de Plasencia es uno de los grandes proyectos de la actual legislatura. En febrero, el alcalde reconoció que el ... Ayuntamiento iba a invertir un millón de euros para renovar todos los espacios de juego. El 50% del proyecto debía completarse este año y el siguiente 50%, en 2025. Sin embargo, el primer paquete que ha salido a licitación ya ha sido impugnado. Era el destinado a los parques de la Coronación, de la Cruz de los Caídos y el de La Isla, y tenía un presupuesto base de 250.000 euros (IVA incluido).

Ese concurso lo ganó la empresa cacereña Arcoíris TT Suministros SLU, que ofertó por 164.473 euros (IVA incluido), 84.015 euros menos del precio de licitación. El Ayuntamiento declaró baja temeraria y aceptó la segunda oferta, la presentada por Bosque Urbano SL, por 173.877 euros (IVA incluido).

Arcoíris TT decidió entonces apelar a la Comisión Jurídica de Extremadura y el organismo autonómico ha decidido suspender el expediente para estudiar las alegaciones antes de emitir un dictamen. Si el dictamen es favorable, Arcoíris TT pedirá al Ayuntamiento que se retracte. Si no lo es, denunciará en el juzgado.

Tomás Tornero, gerente de la empresa, asegura que justificaron la baja de forma convincente al ser fabricantes y no haber intermediarios. Incluso, se comprometieron a instalar los parques infantiles en solo un mes. Sin embargo, asegura, no recibieron respuesta a sus alegaciones.

«Si fuera un distribuidor, podría entender que el Ayuntamiento no se fiara, pero de un fabricante con el currículum que tenemos… Le he presentado en los últimos cinco años una facturación de más de doce millones y medio de euros», decía Tornero, que denunciaba un «interés creado» a favor de Bosque Urbano SL. «Se ha visto muy claro que Pizarro no quiere que hagamos la obra. Ojalá que esto termine en el juzgado, porque el día que me siente delante de él, se lo diré», avisaba.

El Ayuntamiento ha respondido que su único interés es que «el proyecto se lleve a cabo de manera solvente; ni el alcalde ni ningún otro político puede influir en este tipo de licitaciones».