HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Servicio Extremeño de Salud no había ajsutado el expediente a los costes reales del servicio. HOY

La Comisión Jurídica anula el contrato de limpieza hospitalaria de Plasencia

El SES deberá rehacer la licitación, corregir la dotación presupuestaria e incluir costes laborales y materiales obligatorios fijados por el organismo

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Comisión Jurídica de Extremadura ha estimado el recurso especial presentado por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) contra el expediente de contratación del servicio ... de limpieza integral del Hospital Virgen del Puerto y del Centro de Especialidades Luis de Toro de Plasencia, lo que obliga a rehacer por completo la licitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Comisión Jurídica anula el contrato de limpieza hospitalaria de Plasencia

La Comisión Jurídica anula el contrato de limpieza hospitalaria de Plasencia