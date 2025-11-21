La Comisión Jurídica anula el contrato de limpieza hospitalaria de Plasencia

La Comisión Jurídica de Extremadura ha estimado el recurso especial presentado por la Federación Empresarial Cacereña (FEC) contra el expediente de contratación del servicio ... de limpieza integral del Hospital Virgen del Puerto y del Centro de Especialidades Luis de Toro de Plasencia, lo que obliga a rehacer por completo la licitación.

La resolución del órgano consultivo autonómico declara nulos tanto el informe justificativo como el pliego de cláusulas administrativas del concurso, al considerar que la licitación no estaba correctamente dotada y que no incorporaba elementos esenciales para garantizar la viabilidad del servicio. El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá redactar un nuevo expediente que ajuste los costes a las obligaciones reales.

Según el dictamen, en el concurso ahora anulado no se contemplaban los incrementos salariales previstos en el convenio colectivo de limpieza para los dos años de vigencia. La FEC había advertido en su recurso que la ausencia de esta previsión hacía inviable la prestación del servicio en condiciones adecuadas y generaba un desequilibrio que afectaba a las empresas concurrentes.

El texto también señala la necesidad de que la futura licitación incorpore como costes propios del contrato –y no como parte del margen empresarial– los materiales, consumibles y equipamientos necesarios para la actividad. Entre ellos figuran detergentes, uniformes y equipos de protección individual, elementos básicos tanto para el desarrollo del trabajo como para la prevención de riesgos laborales.

Aviso para el futuro

La resolución es firme en vía administrativa, aunque deja abierta la posibilidad de que las partes recurran ante los tribunales. La patronal interpreta este pronunciamiento como un aviso claro sobre la importancia de ajustar los presupuestos a los costes reales de los servicios públicos externalizados.

La FEC ha anunciado que «va a iniciar una campaña de vigilancia de las dotaciones presupuestarias de los contratos públicos», con el objetivo de impugnar aquellos expedientes que considere insuficientemente financiados, especialmente los vinculados a servicios con un alto contenido de mano de obra. También actuará frente a contratos que, a su juicio, incluyan cláusulas que limiten la concurrencia empresarial o introduzcan criterios de valoración que puedan favorecer a determinadas compañías frente a otras.

En este contexto, la organización recuerda que las infradotaciones presupuestarias han provocado en los últimos años incidencias en servicios esenciales, como el transporte escolar o el servicio de ambulancias, además de concursos que han quedado desiertos y han retrasado obras relevantes. Subraya, además, que este tipo de problemas no se limita a la gestión autonómica actual o anterior, sino que también se detectan en licitaciones de ayuntamientos y diputaciones.

En su comunicado, la Federación Empresarial Cacereña expresa su «satisfacción» por la decisión de la Comisión Jurídica y sostiene que el dictamen evidencia «la importancia de garantizar una valoración correcta de los costes laborales». Confía en que la repetición de la licitación permita establecer unas condiciones adecuadas tanto para las empresas del sector como para sus trabajadores, y reitera su compromiso de utilizar todos los instrumentos legales necesarios para «evitar daños a las empresas, a los trabajadores y a la sociedad en general».