La Comisión Jurídica anula la adjudicación de los parques infantiles

La Comisión Jurídica de Extremadura ha emitido una resolución en la que anula el proceso de adjudicación de la renovación de los parques infantiles de Plasencia, en su primer lote. Tenía un presupuesto base de 250.000 euros (con IVA) y estaba destinado a ... los parques de la Coronación, de la Cruz de los Caídos y el de La Isla. La Comisión ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Arco Iris TT, cuya oferta fue declarada como anormalmente baja: 164.473 euros (con IVA), 84.015 euros menos del precio de licitación. Tras eso, el Ayuntamiento concedió el contrato a la segunda propuesta más económica, la de Bosque Urbano SL, por 173.877 euros (con IVA).

La Comisión Jurídica entiende que a Arco Iris TT, cuya oferta fue declarada como baja temeraria aun después de tratar de justificarla, se le debe dirigir un nuevo requerimiento para que «acredite los extremos que se consideren necesarios». El organismo público pide anular la adjudicación a Bosque Urbano SL y conceder un nuevo plazo de alegaciones a Arco Iris TT. Sin embargo, no estima admisible la pretensión de la recurrente de que se ordene la retroacción del procedimiento para que se adjudique el contrato a su favor.

El motivo del conflicto, en el marco de la declaración de la oferta de Arco Iris TT como anormalmente económica, se centra en las justificaciones que llevó a cabo la empresa cacereña a la hora recurrir la baja temeraria. Los técnicos del Ayuntamiento entendieron que se presentó «una declaración genérica de condiciones ventajosas para la adquisición de materiales, que pretende respaldarse, incongruentemente, con una relación de obras ejecutadas, si bien, no se justifica la relación entre dichas obras ejecutadas con las condiciones ventajosas aducidas».

Entre esas condiciones ventajosas que permitían una oferta tan baja se encuentran «experiencia en el sector, contar con un taller propio de cerrajería y medios propios de producción, medios de transporte y montadores propios, stock de materias primas y la cercanía de instalación».

La Comisión Jurídica de Extremadura reconoce que esas alegaciones son poco concretas. Sin embargo, también dice que la solicitud de justificaciones del Ayuntamiento también lo es: «Ante un requerimiento efectuado en términos manifiestamente imprecisos y genéricos, el informe técnico basa su argumentación principalmente en lo genérico de la misma. Se procede directamente al rechazo de la misma, tratándose además de una oferta que, recordemos, no tiene una diferencia económica sustancial con respecto a la de la adjudicataria». La estimación parcial de la de impugnación conlleva la nulidad del acuerdo de adjudicación adoptado por la Junta de Gobierno Local el 11 de junio de 2024 a favor de Bosque Urbano SL.

No parece ser que la vía contenciosa entre el Ayuntamiento de Plasencia y Arco Iris TT finalice aquí. Hace unos días, el gerente de la empresa, Tomás Tornero aseguró que «se ha visto muy claro que Pizarro no quiere que hagamos la obra. Ojalá que esto termine en el juzgado, porque el día que me siente delante de él, se lo diré».

Ahora, el que está estudiando acudir a los juzgados es el propio alcalde de Plasencia por «acoso e insultos que realiza el responsable de la empresa, particularmente a mí, a través de WhatsApp y a través de otros medios. En trece años que llevo de alcalde, no me ha pasado nunca». Insiste, de todas formas, que «esto tampoco varía nuestra posición de absoluta neutralidad».