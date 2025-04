Un cómic recoge los 50 años de historia de Placeat en Plasencia

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 20 de mayo 2022, 13:37 Comenta Compartir

Placeat celebra este año su cincuentenario y, en el marco de esta conmemoración, ha presentado esta mañana el cómic que recoge su medio siglo de vida. Gracias a la colaboración económica de quienes integran la junta directiva de la asociación, se han editado un millar de ejemplares de la obra realizada por el arquitecto placentino Luis Ramón Valverde.

«Lo más difícil ha sido condensar en un cómic estos 50 años por la intensa actividad que ha tenido Placeat», ha reconocido el autor. «Y lo más llamativo, lo que pone de manifiesto que cuenta ya con medio siglo de vida, es que cuando comenzó había solo dos banderas y el cómic lo termino con cuatro», ha detallado.

Las banderas de España y Plasencia lucen en la portada del cómic, que arranca con el acta de constitución y estatutos de Placeat, los documentos que ponen en marcha el 29 de diciembre de 1972 una asociación centrada en el cuidado y la atención de personas con discapacidad intelectual.

Siete páginas después, tras pasar por diferentes sedes e ir ampliación los servicios y con ellos su personal y sus usuarios, en 2022 son cuatro las banderas que aparecen en el último dibujo del cómic: a las dos primeras se suman la de Extremadura y la de Europa.

Los mil ejemplares llegarán a la gran familia que hoy forma Placeat, «una asociación que no se entiende sin Plasencia como Plasencia no se entiende sin Placeat», ha valorado su presidente, Francisco Valverde, en el acto de presentación del cómic, «elaborado con dibujos a mano», ha aclarado su autor, para quien no ha sido el primero. «Es algo que llevo haciendo muchos años, como afición, y de hecho tengo la intención de aglutinar en uno solo, que se titulará 'Antología de lo nuestro' los diferentes cómics que he ido creando sobre Plasencia, Extremadura, Gabriel y Galán, San Calixto...».

Unos paneles con las ocho páginas del cómic se expondrán de forma permanente en las tres sedes con las que Placeat cuenta en la actualidad para que quienes forman parte de ella y quienes se integren en el futuro conozcan, de forma sencilla y colorida pero también exhaustiva, los principales acontecimientos que han marcado la historia que familiares de personas con discapacidad intelectual comenzaron a escribir hace ya medio siglo.

