Comerciantes del centro impulsan la campaña ‘Pasaporte al verano’

La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro de Plasencia ha puesto en marcha la campaña ‘Pasaporte al verano’, una acción destinada a incentivar ... las compras en los establecimientos del centro de la ciudad durante la segunda quincena de agosto.

El sistema es sencillo: por cada compra en alguno de los 37 negocios adheridos, el cliente recibe un sello en su pasaporte. Con un mínimo de tres sellos podrá registrarse en la web oficial de la campaña y optar a uno de los cinco premios consistentes en escapadas de verano, valoradas en un total de 1.000 euros.

La página pasaporteverano.zona-centro.com ofrece un mapa interactivo con la ubicación de los comercios y la posibilidad de validar la participación mediante un código QR.

Según su presidente, Fernando Santiago, «esta campaña refuerza la relación entre comerciantes y clientes, poniendo en valor la cercanía y la atención personalizada».

La iniciativa, organizada por Zona Centro, cuenta con la colaboración de Fescop, Aletea y Cocahi, y está cofinanciada por la Junta, la Unión Europea y el Ministerio de Hacienda.