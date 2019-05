Comerciantes y Ayuntamiento crearán una comisión para analizar el tráfico en el centro Calle del Sol, la vía más comercial de la ciudad, con 69 negocios abiertos. :: david palma Pizarro garantiza que se sigue adelante con el procedimiento para adquirir el primer microbús eléctrico ANA B. HERNÁNDEZ Jueves, 2 mayo 2019, 08:22

plasencia. Una comisión técnica para estudiar cómo mejorar la accesibilidad a la zona centro, revisando la situación en la que se encuentra y analizando medidas complementarias que potencien el tránsito por la plaza y sus radiales. Es lo que se quiere conseguir a través de esa comisión técnica que se constituirá después de las elecciones municipales y en la que estarán los comerciantes del centro. Es el acuerdo alcanzado entre este colectivo y el equipo de gobierno en la última reunión que han mantenido a petición de los primeros.

«Ha sido un encuentro fructífero y consideramos que esa comisión técnica será positiva y, por eso, agradecemos la disponibilidad por parte del alcalde», asegura Fernando Santiago, presidente de la asociación de comerciantes del centro. Desde su punto de vista, a través de la futura comisión, «hay una opción para mejorar la situación actual, porque creemos imprescindible que se facilite el aparcamiento y también la accesibilidad al centro», agregó.

Dos peticiones que el primer edil placentino está dispuesto a que se estudien en el marco de la comisión técnica que se quiere constituir y en la que, además de los comerciantes y los técnicos municipales, «estarán los nuevos ediles y también representantes de la Policía Local; en definitiva, todos los implicados en la movilidad en la zona centro, para analizar nuevas medidas que ayuden a mejorar el tránsito en el centro, tanto de conductores como de peatones y que favorezcan a los negocios locales», explicó ayer el alcalde, Fernando Pizarro. Atiende así la petición lanzada por la asociación de comerciantes del centro, que viene reclamando una revisión del área peatonalizada en el recinto intramuros porque, a su entender, está perjudicando al sector.

Fernando Santiago: «Pedimos accesibilidad, pero no que los coches copen el centro ni mucho menos»

No obstante, y a pesar de la creación de la comisión técnica para estudiar alternativas a la situación actual, Fernando Pizarro deja claro que «mi proyecto de ciudad no pasa en ningún caso por permitir que los coches vuelvan a la zona monumental». Pero, más allá de esta petición, que ya responde el alcalde, los comerciantes reclaman que se estudie la opción de reducir la zona peatonal establecida y que también se habiliten aparcamientos que favorezcan la rotación. «Lo que pedimos es que se potencie la accesibilidad, pero desde luego no que los coches copen el centro», aclara también Fernando Santiago.

Las peticiones de los comerciantes forman parte del estudio que han realizado durante los dos últimos años, y que han presentado al alcalde, según el cual Plasencia tiene una zona peatonal excesiva en relación al tamaño de la ciudad y, además, no se dispone de accesos fáciles ni cómodos ni aparcamientos suficientes. Y, por eso, la actividad comercial ha disminuido y ha crecido el número de locales cerrados. Según el estudio, en la zona centro hay 250 locales y de ellos, con datos a diciembre de 2018, hay 159 abiertos y 91 cerrados (un 37%) entre las siete radiales de la Plaza Mayor.

El alcalde asegura que la comisión técnica estudiará la situación, pero adelanta que los nuevos aparcamientos que entrarán en servicio -en Velázquez y Eulogio González- modificarán la realidad actual y que, además, se sigue adelante con el procedimiento para adquirir un microbús eléctrico que podrá acceder a la plaza. «La idea es contar con dos, uno lo comprará el Ayuntamiento y otro la cooperativa Los Arcos, la concesionaria del servicio», confirmó ayer Fernando Pizarro.