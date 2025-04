Esther Jiménez: «Comenzaron a acosarme en el instituto cuando se difundió una conversación falsa por Whatsapp»

No fue consciente hasta años después de que lo que había sufrido fue una agresión sexual por parte de un amigo. Un abuso que ella ... frenó y que calló, a pesar de que fue el germen del acoso escolar que vino después.

«Creó una conversación falsa por Whatsapp, en la que yo le hacía ofrecimientos sexuales, y la difundió», explica Esther Jiménez. «Y fue entonces cuando empezó el acoso escolar por parte de los compañeros y amigos, porque le creyeron», señala. Comenzaron los insultos, «me decían que era una zorra, una guarra», y las miradas de desprecio. «Para mí, lo peor». Tanto es así que, asegura, «los cinco minutos entre clase y clase eran insoportables». A pesar de que la Policía Nacional, previa denuncia, «confirmó que la conversación difundida había sido falsificada».

Esta placentina cursaba entonces tercero de la ESO. Solicitó en el instituto ir solo a los exámenes y el siguiente curso lo comenzó en otro centro de la ciudad. «Empecé una nueva vida, comprendí que había otro mundo e inicié mi proceso de recuperación». Aunque reconoce que no fue hasta segundo de carrera, estudió Magisterio, «cuando entendí que lo había superado».

Explica que lo hizo «poniéndome en la piel del agresor y del resto, los que me atacaron y los que no hicieron nada para evitarlo, y lo logré a medida que fui formándome en bullying, porque aprendí a gestionarlo».

Fue entonces también cuando «comprendí que, además de acoso escolar, había sufrido una agresión sexual» y que, a consecuencia de ella, «llegué a odiarme y a descuidar mi cuerpo; pensé que si cambiaba mi físico, ya no se fijarían en mí».

Parte de su historia, del particular calvario que vivió cuando tenía 14 años, se recoge en el corto 'Desenmascarando a Anthony', que presenta ahora, con 25 años recién cumplidos. Dura 20 minutos, lo rodó a comienzos de diciembre y lo estrena este sábado, a las 17.30 horas, en la sala Verdugo. «Llevaba años en mi cabeza, pero no ha sido hasta ahora cuando lo he escrito».

Ha sido posible porque, además de Magisterio, Esther Jiménez tiene un máster en Guion cinematográfico y televisivo y una amplia formación en esta materia, que imparte además en la Universidad Popular. Parte de sus alumnos, además de amigos de otros ámbitos, conforman el elenco de 37 actores, con edades entre los 10 y los 60 años, que protagonizan el corto. En el que Esther ha querido narrar una parte de su historia «para ayudar a otros a superar la suya, porque el acoso sigue existiendo, porque se dan muchos casos y porque quiero decir que es posible superarlo y seguir viviendo y perdonar y perdonarse». Porque, deja claro esta placentina, «no hay que quedarse estancada en el dolor; hay que quemarlo, yo lo he hecho transformando la vivencia en arte».

En 'Desenmascarando a Anthony', la víctima se reencuentra años después con el agresor. «Ella ha crecido, ha aprendido, se ha hecho fuerte; él, simplemente, sigue siendo el mismo».