El combustible para vehículos municipales y colegios se licita por 800.000 euros

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:44

El Ayuntamiento de Plasencia ha puesto en marcha un contrato valorado en 795.264 euros para garantizar el suministro de combustible a sus vehículos y dependencias durante los próximos cuatro años. La licitación, abierta hasta el 29 de agosto, incluye el repostaje de gasolina y gasóleo para la flota municipal, y el suministro de gasóleo para calefacción en colegios y edificios públicos.

Entre los centros educativos que se beneficiarán de este servicio se encuentran el Alfonso VIII, el Inés de Suárez, La Paz, Miralvalle (incluyendo su comedor), San Miguel Arcángel (en sus tres ubicaciones) y el Santiago Ramón y Cajal. Además, también recibirán suministro la Escuela Infantil La Data y las instalaciones de la Policía Local en La Mazuela.

El contrato se divide en tres lotes: el primero cubre el gasóleo para calefacción, con un consumo de 100.500 litros al año; el segundo incluye el gasóleo para vehículos, como los destinados a la Finca Capote, con 30.000 litros anuales, y el tercero corresponde a la gasolina sin plomo 95, necesaria para parte de la flota municipal, con un cálculo de 16.000 litros al año.

Las empresas que deseen optar a este contrato tendrán que garantizar entregas rápidas (en menos de 48 horas para gasóleo) y, en el caso de la gasolina, contar con una estación de servicio en Plasencia para facilitar el repostaje.

