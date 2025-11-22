Colegios e institutos tendrán buzones violetas para evitar casos de acoso

Los centros educativos de Plasencia contarán en los próximos meses con «buzones violetas», espacios confidenciales donde el alumnado podrá comunicar de forma anónima situaciones ... de preocupación, conflictos de convivencia o posibles casos de violencia. La iniciativa, presentada ayer con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, busca ofrecer un canal seguro y accesible que permita detectar señales de alarma a tiempo y activar los recursos municipales de apoyo.

Según explicó la concejala de Igualdad, María Teresa Díaz, el objetivo es «escuchar lo que a veces no se verbaliza en clase y asegurar que cada estudiante sepa que tiene dónde pedir ayuda».

La implementación de estos buzones forma parte del conjunto de actividades previstas para el 25-N. Todos los mensajes serán revisados y analizados por la Oficina de Igualdad, que coordinará la respuesta según cada caso. Además de esta herramienta preventiva, la ciudad reforzará la presencia de bancos violetas en los barrios, equipados con códigos QR que facilitan el acceso a los recursos municipales de atención frente a la violencia de género.

Entre las acciones destinadas a la juventud destaca también la campaña educativa ‘Troll modo off. No te enredes’, dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato. El programa abordará la violencia digital, la propagación de bulos y las conductas de acoso en redes sociales. La formación, de dos horas por centro, podrá solicitarse a partir de enero.

El programa del 25-N incluye además el XIV Taller de Defensa Personal Femenina (29 de noviembre), una formación para profesionales sobre mujer, discapacidad y violencia, y el regreso de los ‘Viernes con V de Violeta’, actividades itinerantes de bienestar emocional.

La jornada institucional tendrá lugar el martes 25 a las 12.00 horas, cuando se leerá el manifiesto y se entregará un reconocimiento al equipo Viogen de la Guardia Civil por su labor.