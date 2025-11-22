HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mayte Díaz, concejala de Igualdad, presenta los buzones violetas. AYTO

Colegios e institutos tendrán buzones violetas para evitar casos de acoso

El programa del 25-N de este año incluye talleres, formación y un homenaje al equipo Viogen de la Guardia Civil en el acto institucional

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Los centros educativos de Plasencia contarán en los próximos meses con «buzones violetas», espacios confidenciales donde el alumnado podrá comunicar de forma anónima situaciones ... de preocupación, conflictos de convivencia o posibles casos de violencia. La iniciativa, presentada ayer con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, busca ofrecer un canal seguro y accesible que permita detectar señales de alarma a tiempo y activar los recursos municipales de apoyo.

Te puede interesar

