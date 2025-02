Los colectivos de la ciudad denuncian «discriminación» por Martín Palomino

Ya sean colectivos políticos o sociales, da igual su color, todos se están pronunciando en las últimas semanas por la precaria situación de la avenida Martín Palomino. Ayer, con el temporal Irene descargando sobre la capital del Jerte, volvió a evidenciar que se trata ... de una vía prácticamente en ruinas, tanto para circular como para dar acceso a las naves industriales que se ubican a uno y otro lado de la calzada. Las balsas de agua comenzaron a aflorar a poco que las nubes soltaron las primeras gotas de lluvia.

El último grupo en pronunciarse ha sido Manifiesto X Plasencia, que ha reclamado a Fernando Pizarro que se ponga, como alcalde, «al frente de las demandas de Plasencia en los Presupuestos Generales de Extremadura».

La plataforma ciudadana, que apoya gran número de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al anteproyecto de los presupuestos, pone el foco en las demandas históricas. La principal de todas, la financiación de la remodelación de la avenida Martín Palomino, que no cuenta con partidas regionales en los presupuestos una vez que la Junta considera que el proyecto debe pasar «necesariamente por la consecución de los fondos europeos».

Para Manifiesto x Plasencia, «es incomprensible que la financiación para la avenida Martín Palomino no quede contemplada un año más en los presupuestos, cuando ha sido y es una reclamación que venimos haciendo desde hace más de 25 años». Según dice, su estado actual «imposibilita la llegada de grandes empresas» y cree que, condicionar su rehabilitación a la consecución de fondos europeos, «significa desentenderse de una obra estructural más que necesaria para Plasencia».

Para MxP, el escenario que plantea la Junta para Plasencia, en relación a otras localidades, es «discriminatorio a todas luces». Ponen como ejemplo el soterramiento de vías en Navalmoral de la Mata, para el que el consejero de Infraestructuras sí ha anticipado que dispondrá de recursos.

«Para Navalmoral sí hay fondos, pero para Plasencia no hay fondos. Es decir, según el criterio de su consejero, la Junta tiene fondos para ejecutar una obra que no es de su competencia, pero no los tiene para ejecutar una obra que sí es de su competencia», apuntó la semana pasada el diputado socialista Juan Ramón Ferreira.

La situación ha llegado al punto de poner de acuerdo a posturas ideológicas tan dispares como las del PSOE y Vox. Hace dos días, la concejala Purificación Martín denunció que «Plasencia no puede recibir más escarnio y burla con el tema de la avenida Martín Palomino».