El colectivo LGTBI reivindica en Plasencia «la diferencia como valor»

La ciudad puso en marcha este lunes los actos para celebrar el día del orgullo gay con un acto institucional en el Ayuntamiento para reivindicar «la diferencia como valor». Porque, «como dijo Audre Lorde, no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino la incapacidad de aceptar, reconocer y celebrar esas diferencias».

El colectivo LGTBI ha vuelto a decir «a quienes siembran odio y no soportan nuestra existencia, que no os tenemos miedo», se ha comprometido «a seguir tratando de frenar los prejuicios» y ha reclamado libertad, «seamos como seamos, para no sentir miedo por agarrar la mano de quien amemos, sea quien sea».

En el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento, con la lectura del manifiesto a cargo de Isabel Blanco y Emiliano Hernández, concejala de Diversidad y coordinador de la Fundación Triángulo, respectivamente, el colectivo ha exigido «la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que repare parte de las injusticias acumuladas».

Las actividades

Este acto es el primero de los programados para celebrar el día del orgullo gay en la ciudad. El jueves, día 30, se disputarán varios partidos de fútbol femenino para mujeres amateurs abiertos al público en San Miguel a las 20 horas. El 2 de julio, a las 20.30 horas, el Alkázar acogerá la representación de la obra teatral 'No es la guerra de Lucía', una historia real escrita y dirigida por la placentina Laura Heristone que habla de ciberbullying LGBT+ y los problemas que surgen en la adolescencia.

La programación continuará el 4 de julio, a partir de las 10.30 horas, en la Sala Verdugo, con una charla coloquio dedicada a los delitos de odio, la construcción y gestión de la identidad personal y social, en la que participarán la policía local Gema Moretón, la psicóloga Silvia Bartolomé y el coordinador de Fundación Triángulo, Emiliano Hernández.

Para finalizar, el 8 de julio a las 20 horas, en la librería El jardín secreto, se desarrollará el taller de literatura LGTBIQ 'Todavía queda mucho por escribir'.