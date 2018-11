Al cole con solo dos años Algunos de los menores que acuden al aula de dos a tres años, junto con las dos técnicos y la directora del Ramón y Cajal. :: david palma Ramón y Cajal estrena aula para el primer ciclo de Infantil | Es uno de los ocho centros escolares extremeños elegidos por Educación para poner en marcha la iniciativa ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 11 noviembre 2018, 09:36

«Estoy encantada, mi hijo viene feliz cada día al colegio, nada que ver con la guardería privada del curso anterior, y por eso me parece un proyecto fantástico», afirma Fátima Pérez, madre de uno de los niños menores de dos años que acude cada día al colegio Santiago Ramón y Cajal.

«Cuando me enteré que se abriría en el centro un aula para niños de dos a tres años, solicité información enseguida y en cuanto pude hice la matrícula», explica Fátima. «Mi niño lloraba cada día que iba a la guardería, no se consiguió adaptar y aquí, en el cole, no ha tenido ningún problema desde el primer día». Por eso, su valoración es más que positiva. «Está encantado, se ha socializado muchísimo y está fantásticamente atendido».

De él y de sus otros siete compañeros de clase se ocupan dos técnicos de Educación Infantil. Son las dos contratadas por la Consejería de Educación para llevar el aula para niños de dos a tres años que se ha estrenado este curso, por primera vez, en el colegio Santiago Ramón y Cajal. Este colegio placentino es uno de los ocho seleccionados en la región por el departamento que dirige Esther Gutiérrez para poner en marcha la iniciativa.

En total, en este primer curso, ha habido 126 solicitudes para las 144 plazas ofertadas (18 en cada centro), aunque la demanda ha sido bastante desigual en función de los colegios. En el caso del centro placentino, de las 18 plazas ofertadas se han cubierto ocho. Posiblemente porque tanto la oferta del aula como la matrícula para optar a una de sus plazas se hicieron en pleno verano.

Servicio gratuito

El aula de dos a tres años del Ramón y Cajal, como las del resto de colegios que cuentan con el servicio y en la misma línea que las guarderías públicas, es un paso más para favorecer la conciliación sin coste para las familias. Tiene, por ello, un horario que va desde las 7.30 hasta las 15.30. Y es gratuita, a excepción del servicio de comedor, como ocurre en los colegios de Primaria.

Aun así, porque la mayoría de los escolares matriculados en esta nueva aula tiene hermanos en el centro, sus padres han optado por el horario habitual del colegio, de tal modo que entran a las nueve y salen a las dos. Y aunque el carácter del aula es asistencial, la realidad es que las técnicos contratadas no solo cubren las necesidades básicas de los alumnos, como alimentación, higiene, descanso... Sino que también trabajan el carácter educativo, especialmente la psicomotricidad, con el objetivo de favorecer la autonomía del menor.

Además, por decisión de la dirección del centro, estos alumnos participan junto con el resto en algunas de las actividades programadas para el conjunto del alumnado, fomentando así su relación con los demás escolares del centro. «Consideramos que es positivo que formen parte de la comunidad educativa y que vayan teniendo contacto con los otros, de tal modo que el próximo curso no necesitarán periodo de adaptación alguno», señala María González, directora del colegio Ramón y Cajal.

Los nuevos ocho centros en los que este curso se han abierto aulas para niños de dos años se suman a los dos de Mérida que tienen experiencia en este alumnado desde hace cinco años. El objetivo de Educación es favorecer la conciliación con otro servicio gratuito, pero también 'repoblar' los colegios, que van perdiendo alumnos por la caída de la natalidad.