La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto merma la venta de entradas

Plasencia vuelve a vivir este fin de semana un pulso entre el Palacio de Congresos y el Teatro Alkázar, cuya coincidencia de programación está afectando a la venta de entradas de dos conciertos dirigidos al mismo perfil de público. Paco Candela actuará este sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos, que pertenece a la Red de Palacios de Congresos de Extremadura, mientras que José Manuel Soto lo hará exactamente a la misma hora en el Teatro Alkázar, gestionado por el Ayuntamiento de Plasencia.

Ambos artistas comparten un estilo muy similar, arraigado en la música tradicional del sur, entre el flamenco, la copla y la canción española con un enfoque clásico y costumbrista. También coinciden en el tipo de público, principalmente adulto y fiel a este género. Y también son parecidos los aforos: entre 700 y 800 butacas en ambos recintos.

La falta de coordinación en la programación de ambos espacios no es nueva y vuelve a tensionar la relación institucional entre el alcalde, Fernando Pizarro, y la directora del Palacio de Congresos, Cristina Cano, que desde hace tiempo apenas mantienen comunicación directa. El resultado: coincidencias tan señaladas como esta.

A 24 horas del concierto, había numerosas localidades libres. Paco Candela superaba las 200 entradas disponibles (más del 25%). José Manuel Soto tenía aún por vender más de 400 localidades, es decir, se habían vendido menos de la mitad.

A pesar de lo perjudicial que es para ambos esta coincidencia de horario, le van mejor las cosas a Paco Candela a pesar de ser un poco más caro. Soto ofrece entradas a 30 euros, mientras que Candela se mueve entre los 36 y los 39 euros en el Palacio de Congresos.