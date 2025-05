No se cobrará por aparcar en un parking, pero se sancionará a quien no mueva el vehículo

La situación de los aparcamientos públicos de Plasencia es un debate frecuente en la calle y también lo es en las sesiones plenarias del Ayuntamiento. ... El parking de La Isla ha ocupado titulares de prensa durante años, más ahora tras expirar los fondos europeos para ejecutar su ampliación. Y, del mismo modo, las quejas en torno al parking de Eulogio González son constantes. Sobre todo, por la falta de lugar para aparcar a causa de la monopolización de muchos propietarios de vehículos.

En su día, el PSOE presentó una moción para implantar una pequeña tarifa por aparcar en parkings públicos. El pasado viernes, la concejala de Vox, Purificación Martín, preguntó a Fernando Pizarro por esta opción.

«Cuando yo llegué aquí, en el 2011, había 6.000 parados. Y, por lo tanto, no podía incrementar lo doloroso que es el día a día de la vida cotidiana de 6.000 parados. Y creo que mantener esta política es un concepto personal y legítimo, tanto como el suyo. Y el del PSOE, que presentó una moción para que cobráramos los parkings. Cuando ustedes estén aquí sentados, si quieren, los cobran», decía el acalde de la ciudad.

El Ayuntamiento ya dispone del sistema de cámaras y control de accesos para establecer tiempos reglamentarios

Pizarro insistía en que «no estoy de acuerdo en que pague la gente por aparcar», pero matizó en que sí está de acuerdo en «sancionar al que hace mal uso del parque».

Según dijo el primer edil, el Ayuntamiento de Plasencia está trabajando para establecer mecanismos de control que faciliten la rotación de vehículos: «Ya tenemos todo el sistema de cámaras y control de accesos para los tiempos reglamentarios que, según acordemos, deben estar los coches dentro del parking».

Para que esa estrategia se haga realidad, lo primero que tiene que hacer el Ayuntamiento de Plasencia es cambiar la ordenanza municipal: «Porque si no, no puede actuar la Policía Local».

Según explicó Fernando Pizarro, el Consistorio está en pleno proceso de cambio de la ordenanza para poder hacer uso de esa infraestructura para «hacer un buen uso del parking, pero no para que la gente pague por aparcar».

El alcalde insistió en que «vamos a intentar sancionar a aquel que haga mal uso del parking», pero para eso suceda es obligatorio dar varios pasos previos: «Necesitamos hacer una normativa, hay que redactar una ordenanza, hay que adquirir una infraestructura, tenemos que tener financiación para esa infraestructura, la licitación de esa infraestructura se tarda mucho… Y además, hemos estado viendo cuáles son los problemas que nos los trasladan los vecinos y los usuarios de esos aparcamientos».

Pizarro espera que el sistema rotatorio haga desaparecer algunos de los males que aquejan a estos aparcamientos, sobre todo el de Eulogio González: «Vamos a intentar que, por este procedimiento, al menos haya un control rotativo de los aparcamientos, que no haya gente que los vitalice como propios, que eso es lo que sucede en alguno de ellos, sobre todo en Eulogio González, y que, evidentemente, al que no haga el buen uso, se le pueda sancionar. Ese es mi proyecto y es el que llevará a efecto, porque es al que me he comprometido. No suelo cambiar de opinión».

El PSOE, en la moción presentada en diciembre, argumentó que con la implantación de unatarifa en los parkings «se pagaría su mantenimiento sin que las arcas del ayuntamiento sufrieran. Se conseguiría crear empleo estable (entre 10 y 15 personas para). Y el cobro por el uso conseguiría el efecto parking disuasorio, evitando que plazas de estos parkings se conviertan en plazas ocupadas constantemente».