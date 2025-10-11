El Club Rotary organiza un cóctel solidario por el incendio de Jarilla

J. C. R. PLASENCIA. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Rotary Club Plasencia celebrará un cóctel solidario con el objetivo de recaudar fondos destinados a la recuperación de las áreas más afectadas por el reciente incendio forestal de Jarilla. El evento se celebrará el viernes 17 de octubre, a las 20.30 horas, en el Hotel Boutique Los Álamos de Plasencia.

La entrada solidaria, con un precio de 40 euros, puede adquirirse en Los Álamos Hotel Boutique, Joyería Rodiel, Hotel Ciudad de Plasencia y Autoescuela Placentina. Además, quienes deseen colaborar sin asistir podrán hacerlo a través de una Fila 0, mediante transferencia al Club Rotary Plasencia.

Durante la velada se sortearán numerosos regalos donados por empresas locales, como muestra del compromiso solidario del tejido empresarial placentino con esta causa. Con esta iniciativa, Rotary Plasencia busca apoyar la reforestación y recuperación de los entornos naturales y agrícolas dañados por el fuego.