El Club Gimnasia Rítmica Nashira brilla en Portugal y consigue tres medallas

El Club Gimnasia Rítmica Nashira sigue llevando la bandera de Plasencia a lo más alto. Esta vez fue en Portugal, donde las gimnastas del club hicieron ondear los colores placentinos en el podio. Sus deportistas lograron tres medallas en el Torneo Internacional Guimagym Cup, celebrado en la ciudad lusa de Guimarães.

La expedición placentina compitió frente a gimnastas de primer nivel procedentes de Italia, Polonia, Suecia, Ucrania, Kuwait, Portugal, Brasil, Cabo Verde y España. Y durante todos los concursos, demostraron el excelente estado de forma con el que arrancan la temporada.

En el plano competitivo, María Germán brilló en la categoría alevín, donde se alzó con la medalla de oro gracias a una actuación precisa y expresiva. En infantil, Talía Sánchez se hizo con la plata, mientras que en la categoría senior, Aitana Sánchez completó el podio del club con un bronce. Además, obtuvieron en otros ejercicios dos cuartos puestos (Aitana Sánchez y María Germán, en pelota y aro respectivamente) y un sexto puesto (Talía Sánchez, en pelota), que consolidan su buen inicio de temporada 2025/2026.

El campeonato supuso también la presentación de los nuevos ejercicios con los que las gimnastas competirán durante el año. En todos ellos mostraron determinación y madurez en cada rutina.

Desde el club destacan la labor de su directora técnica, Nazaret Santano, pieza clave en el desarrollo y proyección de las gimnastas placentinas. Con este arranque prometedor, el Club Gimnasia Rítmica Nashira encara la temporada con la ilusión de seguir sumando éxitos para Plasencia y la gimnasia rítmica regional.