El año clave para la eterna promesa de Martín Palomino en Plasencia

El cambio de titularidad en favor de la Junta de Extremadura ha devuelto la esperanza a los industriales de las avenidas de Martín Palomino y España. Porque después de más de dos décadas reivindicando una reforma que no termina de llegar, creen que ahora sí es posible o sí puede serlo. De nuevo, todo dependerá de la voluntad política.

«La carretera ya no es del Estado, en la misma pueden invertir por tanto también la Junta y el Ayuntamiento; creemos, por ello, que se ha salvado un escollo muy importante para que la remodelación pueda llevarse a cabo», afirma Antonio Fernández, portavoz de la asociación de industriales que se constituyó hace una década para tratar de sacar adelante una reivindicación que suma más de dos en la ciudad y que lideró hasta su fallecimiento el empresario Felipe Macayo.

Los industriales de Martín Palomino y España tienen poca confianza en ver las máquinas este año trabajando junto a sus naves, pero sí en que de verdad 2022 suponga un antes y un después para Martín Palomino. Porque con el cambio de titularidad ultimado, de tal modo que ambas avenidas no son propiedad del Gobierno sino de la Junta, este año es el que confirmará, a juicio de los industriales, si la eterna promesa que se les lleva haciendo desde las diferentes administraciones y por los distintos gobiernos, pasa a ser una realidad. Y no será así, adelanta Antonio Fernández, si este año no comienzan los trámites para que las obras lleguen. De poco servirá por tanto el cambio de titularidad, «si no se sacan a licitación la redacción de proyecto y las obras».

En manos de la Junta

Por eso, que 2022 sea o no un antes y un después para Martín Palomino, dependerá de la Junta de Extremadura, una vez es la titular de este tramo de la N-630 después de que hace apenas un mes el Consejo de Ministros aprobara a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el cambio de titularidad del Estado a favor de la Administración regional. En concreto del tramo comprendido entre el PK 472+395 (intersección con la avenida del Ambroz) y el PK 474+385 (intersección en glorieta con la N-630, excluida dicha glorieta).

«Con el escollo salvado por tanto, ese importante obstáculo de la titularidad, lo que hace falta ahora es que se sigan dando pasos, que se saquen a licitación el proyecto y las obras y se adjudiquen y que se haga lo más rápido posible», señala Antonio Fernández, «porque la situación de la avenida es calamitosa».

«La obra no es solo una cuestión estética; hay problemas de alcantarillado, suministro eléctrico, vertidos...»

El portavoz de los industriales deja claro que la necesidad «no es solo una cuestión estética, por ser una de las principales vías de entrada a la ciudad, es que hay problemas de alcantarillado, de suministro energético, de vertidos, desagües...». Por ello asegura que urge la obra que se lleva reclamando más de dos décadas, porque es necesario que se acabe con las múltiples deficiencias que presenta la zona con mayor implantación empresarial de la ciudad. Pero que también por ser la entrada sur a Plasencia requiere mejorar la calzada y las vías de servicio hoy inexistentes y cambiar así la imagen de deterioro que presenta.

En definitiva, los industriales confían en que en este 2022 se dé el impulso definitivo para que de una vez por todas Martín Palomino empiece a cambiar su aspecto y prestaciones y deje de ser esa vía destartalada, vieja, fea y de aire caótico y decadente que hoy es.

Seis millones de euros

Aunque habrá que esperar a que la Junta licite el proyecto para conocer la inversión precisa para hacer posible unas nuevas avenidas de Martín Palomino y España, el último proyecto sobre el papel y el compromiso que en base a él establecieron la pasada legislatura las tres administraciones, fijó en seis millones de euros la inversión que habría que asumir para que la remodelación deje de ser la eterna promesa. Y la cuantía, también según el compromiso adquirido y que no se ha modificado hasta la fecha, sería cofinanciada a partes iguales entre las tres administraciones: Gobierno, Junta y Ayuntamiento.

En el caso del Consistorio placentino, como ha venido explicando el alcalde, Fernando Pizarro, los dos millones de euros que en principio le corresponden, se asumirán con cargo a las inversiones pendientes de la UTE del Agua. No obstante, por el momento, lo único presupuestado para este 2022 para Martín Palomino son 146.280 euros en los presupuestos de la Junta y 500.000 euros en los del Estado como transferencia de capital a la comunidad autónoma.