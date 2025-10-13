La Ciudad Deportiva acoge un torneo de pádel a beneficio de Sorapán de Rieros

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Ciudad Deportiva de Plasencia acogerá el sábado 25 de octubre el Torneo Solidario de Pádel a beneficio de la Fundación Sorapán de Rieros. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Plasencia en colaboración con Pyckypádel, se ha consolidado como una de las actividades más destacadas del calendario solidario de la ciudad.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para la fundación y fomentar la inclusión a través del deporte. El torneo se desarrollará en cuadro principal y de consolación, con categorías masculina, femenina, mixta y adaptada.

Además de los partidos, la jornada incluirá una programación paralela con actividades para el público, una barra solidaria de bebidas, sorteos de regalos donados por empresas y particulares, y una degustación de jamón a cargo de la asociación de cortadores de Felipe Gil, con platos solidarios a 3 euros. Los trofeos han sido elaborados artesanalmente por los usuarios de la Fundación Sorapán de Rieros en sus talleres creativos.