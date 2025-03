La circunvalación podría tener paradas desde Los Monjes hasta Los Mártires

J. C. R.

Fiel a su calendario de visitas, Fernando Pizarro ha comenzado el año en los barrios situados más a allá de la circunvalación: el de ... Los Mártires y en el del PIR Los Monjes. En este último entregó las llaves de la nueva sede vecinal que tendrá la barriada ubicada a pies de la carretera de Malpartida. Un proyecto de casi tres años que por fin ve la luz.

Los vecinos de ambas zonas de la ciudad trasladaron al alcalde, además, algunas de sus necesidades más urgentes. En el caso del PIR Los Monjes, una de las mayores es el restablecimiento de las frecuencias de los autobuses urbanos, ahora reducidas a causa de las averías.

«Sabemos que el Ayuntamiento está haciendo sus esfuerzos, pero sí es verdad que los autobuses han empezado a pasar con menos frecuencia. Pasan cada hora y una de las líneas se eliminó», decía Carlos de la Calle, presidente del PIR Los Monjes.

Fernando Pizarro reconocía que las frecuencias se han reducido, pero «siguen teniendo; no están aislados». Además, cuando el servicio pueda contar con los autobuses procedentes de otras ciudades, anticipa no solo el restablecimiento de la línea, sino la ampliación de paradas a lo largo de la circunvalación.

«Vamos a intentar no solo que el barrio tenga más frecuencias, sino que el edificio de Cáritas y la barriada de Los Mártires, que no tienen conexión de autobús y donde no la ha habido nunca, también la tengan», señaló Fernando Pizarro.

En este sentido, el primer edil también explicó que la próxima apertura del vial Universidad de Extremadura, desde San Miguel hasta la circunvalación, facilitará las conexiones y el servicio de autobús.

«Daos cuenta la vuelta que hay que dar ahora. Eso supone kilómetros y supone gasto de gasóleo. En este caso, a través de ese nuevo vial, la conexión tanto con Los Monjes como con Los Mártires va a ser mucho más rápida», aseveró.

Aparte de la adquisición de los autobuses de otras ciudades, el Ayuntamiento de Plasencia sigue trabajando para adquirir dos eléctricos. Hace unos meses la licitación quedó desierta. Entonces, el precio base era de 500.000 euros. Ahora, será de 670.000 euros.

«Hemos intentado mejorar el pliego de condiciones para que sea más atractivo para las empresas y podamos adquirir también dos autobuses eléctricos», reconoció.