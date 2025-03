Más de cien vecinos reclaman que haya «democracia» en San Miguel

J. C. R. PLASENCIA. Martes, 5 de marzo 2024, 07:48 Comenta Compartir

Son 77 firmantes, pero en la concentración había muchos más. Más de un centenar de personas se reunieron ayer en la calle de la sede vecinal del barrio de San Miguel para exigir a su presidente, Jaime Collado, una asamblea en las que se muestren las cuentas de la asociación y que, igualmente, permita hacerse socios a todos aquellos que lo deseen. Según dicen los firmantes, eso hasta ahora no ha sido posible por «la falta de voluntad del presidente, ya que no admite socios o no está en las citas concertadas en el momento acordado para ello». Aseguran que trata de mantenerse en la presidencia impidiendo que haya un quórum desfavorable y le tachan de «antidemocrático».

«Pedimos que se convoque una asamblea urgente para que todas las personas interesadas se puedan hacer socias. Y que se convoquen elecciones urgentes a la junta directiva de la asociación y que se haga público el estado de las cuentas, la composición de la junta directiva, el número de socios y qué se ha hecho y qué se va a hacer por el barrio», decía su portavoz Irene García.

Si no hay movimientos del presidente o un talante más aperturista, los convocantes se volverán a concentrar, pero en esta ocasión a la Plaza Mayor. «Miraremos alguna medida legal que se pueda tomar y no volveremos a concentrar, pero esta vez nos iremos a la puerta del ayuntamiento, que es más oficial», decía otra portavoz.