La CHT sigue sin hallar solución para la obra de la depuradora
J. C. R.
PLASENCIA.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
La Confederación Hidrográfica del Tajo continúa buscando una salida que permita retomar las obras de la nueva depuradora de Plasencia, paralizadas por Acciona desde ... julio. Hace unos días, Fernando Pizarro mantuvo una reunión con la CHT, donde le explicaron que «la obra está parada y la confederación, junto con el Ministerio, están viendo cómo actuar al respecto». Pizarro reconoció que esperaba «que la reunión fuera para anunciar una solución», pero añadió que «solo nos informaron de que siguen trabajando en encontrar una fórmula legal que permita continuar las obras».
