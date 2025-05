Charo Hernández: «Yo sé que valgo, pero a partir de los 50 años no te contrata nadie»

Ana B. Hernández Viernes, 17 de marzo 2023, 07:14 Comenta Compartir

Charo Hernández tiene 52 años y está en paro desde 2019. «En este tiempo no sé los currículum que he mandado a todo tipo de ... empresas, 300 tal vez, pero ni de una sola me han llamado», afirma. «Porque es así, porque yo sé que valgo, que puedo trabajar, pero lo cierto es que a partir de los 50 no te contrata nadie». Aunque, en su opinión, «precisamente la madurez que te da la edad, la serenidad y la responsabilidad debían ser valores a tener en cuenta».

Conseguir que su edad deje de ser un obstáculo para encontrar un trabajo es lo que la ha llevado a Vives Emplea Saludable, el nuevo programa que Acción contra el Hambre ha estrenado en la ciudad, que comenzó el pasado 28 de febrero y se prolongará hasta junio. En el mismo, más allá de aportar herramientas para conocer el mercado laboral y saber llevar a cabo la búsqueda productiva de un empleo en él, se forma a los participantes en hábitos saludables. «Porque se ha demostrado que con estos hábitos, la inserción laboral ha pasado en el programa de un 40 a un 50%», afirma Patxi Balsera, técnico de inclusión sociolaboral de Vives Emplea Saludable, una iniciativa de Acción contra el Hambre. Explica que en 2021, esta organización y la Universidad de Granada, con financiación del Fondo Social Europeo, llevaron a cabo dos proyectos pilotos en Cádiz y Madrid para incluir la formación en hábitos saludables en los programas de formación. «Y es ahí donde se demostró el aumento en la inserción». En 2022, la iniciativa se extendió a otros dos proyectos y este año, en Extremadura, alcanza a Plasencia y Almendralejo. La formación, por eso, además de abarcar facetas como el conocimiento de herramientas digitales, la elaboración de un currículum, el liderazgo o cómo enfrentar una entrevista de trabajo, incluye alimentación equilibrada y responsable, sueño y descanso, autocuidado, prevención de enfermedades y ejercicio físico, por parte de expertos en las diferentes materias. «Porque una vida saludable te ayuda a estar mejor contigo mismo, a tener más confianza y más energía a la hora de gestionar una frustración o buscar un empleo», resume Patxi Balsera. La motivación Son 22 los participantes en el estreno de Vives Emplea Saludable en Plasencia. Una formación gratuita que tendrá una segunda edición antes de que finalice el año. Su perfil es heterogéneo en formación, experiencia y edades. El denominador común es que todos son parados, pero también que tienen la motivación suficiente para cambiar la situación en la que se encuentran. «Porque el acceso a esta formación es voluntario, porque si no quieres cambiar, nada se puede hacer; pero si quieres, te ayuda a conocer qué quieres hacer, cuál es el empleo que mejor se adapta a tus facultades». Piero Rodríguez llegó a la ciudad, procedente de Perú, el pasado año en busca de una vida mejor. Tiene 21 años, estudia Ciencias Sociales en la Uned y participa también en el programa de Acción contra el Hambre. «Es una iniciativa útil y necesaria y nos hace reflexionar sobre asuntos que, en mi caso, no había tenido en cuenta; por ejemplo, que debo seguir buscando el empleo que quiero de verdad aunque tenga uno que me permita vivir», explica en un descanso del taller en el que han participado este jueves. Lo ha impartido Esther Martín, coach empresarial. Su título: 'Por dónde empiezo, 10 pasos para lograr el trabajo que busco'.

