Charlas sobre cáncer, diabetes o salud mental, en la Semana de la Salud Más de 30 actividades promoverán la prevención, los hábitos saludables y la participación ciudadana del 20 al 24 de octubre

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Plasencia se prepara para vivir, del 20 al 24 de octubre, una nueva edición de su Semana de la Salud. Organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Sanidad y Salud Pública, y la Gerencia del Área de Salud, esta cita se ha consolidado como uno de los grandes encuentros anuales en la promoción del bienestar comunitario.

El lunes 20 de octubre, a las 10.00 horas, Las Claras acogerá la inauguración institucional, con la participación de autoridades locales, la consejería de Salud y asociaciones sanitarias. Ese mismo día, a las 10.30, la doctora María del Carmen Sánchez Alegría ofrecerá la charla ‘Maletín de urgencias para el alma’. Por la tarde, el Centro de Salud de San Miguel abrirá su programa con ‘La menopausia, una nueva oportunidad para el aprendizaje’ (11.00-13.00).

El martes 21, también en Las Claras, la psicóloga Julia Valverde abordará ‘La psicología en la vida cotidiana’ (17.00), seguida de la conferencia ‘Diabetes hoy: prevención, control y calidad de vida’ a las 18.00, con el profesor Víctor Manuel Serrano, de la Universidad de Extremadura. Durante la mañana, el Centro de Salud Luis de Toro tratará la ‘Organización y motivación en Atención Primaria’ (11.00), y a las 10.00 partirá una ruta por Plasencia dentro del programa ‘El ejercicio te cuida’.

El miércoles 22 será el turno de la charla ‘Celiaquía: conocer para vivir mejor’ (17.00) en Las Claras, mientras que el jueves 23 se centrará en la prevención del cáncer, con la ponencia ‘Cómo prevenir el cáncer. Hábitos saludables’ (17.00) y el taller ‘Movilización del paciente crónico’ (19.00). Ese mismo día, el Centro de Salud de La Data acogerá la charla ‘Prevención y tratamiento del pie diabético’ (13.00).

La Feria de la Salud, el viernes 24 de octubre en la sala de exposiciones del Mercado de Abastos, pondrá el broche final con stands informativos, donaciones de sangre, pruebas de detección del VIH y demostraciones sobre hábitos saludables.

«El objetivo es acercar la salud a la ciudadanía desde la prevención y la educación, implicando a toda la comunidad», destacó el concejal Álvaro Astasio en la presentación del evento. Por su parte, la trabajadora social Miriam Sánchez animó a la participación: «Cada charla, taller o actividad es una oportunidad para aprender a cuidarnos mejor y juntos».