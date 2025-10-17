Charlas, rutas y presentaciones en la Semana Cultural del Rosal de Ayala

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos Rosal de Ayala de Plasencia ha preparado una completa Semana Cultural con actividades para todos los gustos, que se desarrollará del lunes 20 al sábado 25 de octubre.

El programa arrancará el lunes 20 a las 19.30 horas con una charla-coloquio sobre adicciones, impartida por la Asociación de Jugadores en Rehabilitación Virgen del Puerto.

El martes 21, a la misma hora, se ha programado una visita guiada al Palacio de Congresos de Plasencia, que requiere inscripción previa.

El miércoles 22, también a las 19.30, se celebrará la conferencia ‘Salud y bienestar: ¿de verdad todo es malo?’, a cargo de José Antonio González Hurtado, médico y voluntario del Banco de Alimentos de Plasencia.

El jueves 23 tendrá lugar la presentación en primicia en Plasencia del libro ‘Viajar a La Vera’, escrito por María del Carmen Herrero Serradilla.

Finalmente, el sábado 25 se llevará a cabo un día de convivencia en Mina Garandina (Badajoz) y Mérida, actividad que ya ha completado aforo.

Los actos del lunes, miércoles y jueves se celebrarán en las instalaciones de la sede vecinal, situadas debajo del pabellón de Miralvalle.