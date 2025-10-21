Charla de Santiago Requejo en la UEx

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. C. R. El director de cine placentino Santiago Requejo ofrecerá mañana, a las 17.00 horas, una charla coloquio en el Centro Universitario de Plasencia. El encuentro, enmarcado en la iniciativa ‘Extremadura es Futuro’, busca inspirar a jóvenes creadores a desarrollar sus propios proyectos. Requejo viene de cosechar un notable éxito este verano con su película ‘Votemos’. Durante la sesión compartirá su experiencia, los retos del cine independiente y claves para transformar una idea en obra audiovisual.