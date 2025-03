La placentina Emma Prieto reinventa la chaquetilla torera

Ella tuvo claro desde pequeña que lo suyo era el diseño de moda. «Cuando estaba en el colegio y una profesora nos pidió que elaborásemos ... una tarjeta de visita con la profesión que pensábamos tener en el futuro, yo puse diseñadora», recuerda Emma Prieto.

Con una madre y dos abuelas modistas, lo suyo, además de vocación, es tradición familiar. «He nacido y crecido entre costura, yo hacía los vestidos para mis muñecas mientras ellas cosían». Cuando acabó el instituto estudió Diseño de Moda y después montó su propio taller. «Lo hice en la avenida de la Vera gracias a la ayuda de mis padres; allí empecé a elaborar mis creaciones y a venderlas, después en la calle del Rey y más tarde en Coria». Hasta que llegó la covid. «Yo confeccionaba especialmente ropa de mujer para eventos, y esto lógicamente se acabó de un día para otro», afirma. Y no solo cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, «sino muchos meses después, porque las celebraciones de todo tipo han estado mucho tiempo suspendidas».

Por eso, deja claro, «había que reinventarse». Buscar otras fórmulas para continuar trabajando y viviendo de la moda, de lo que siempre lo ha hecho desde que en 2011 terminó sus estudios. Es el motivo por el que durante los meses de pandemia amplió y diversificó sus creaciones, cuando en esa búsqueda por amoldarse a los cambios obligados, Emma encontró el producto que ahora la está ayudando a triunfar:una chaquetilla torera.

«Como el mundo del toro me apasiona y me sirve de inspiración, se me ocurrió hacer la chaqueta del traje de luces pero adaptada a la mujer y a un precio más asequible». Y se puso manos a la obra: «Utilicé la estampación digital; pasé la foto de una chaqueta torera al ordenador y fui amoldándola a un patrón de mujer que mandé a fábrica». Allí hicieron la impresión en el tejido y después ella se ocupó de cortar, coser y montar la chaqueta. «Y colocar todos los adornos precisos para crear los relieves». En total, en cada prenda, más de 300 piedras cosidas a mano y nueve metros de madroños, «recortando cada bolita y cosiendo una a una a mano también».

La primera que confeccionó la colgó en su web casi al instante. «Y me empezaron a llegar encargos que ahora van a más, así que estoy muy contenta».

En su éxito, señala Emma, ha tenido también mucho que ver su amiga Miriam Martín. «Cuando me mostró la chaquetilla me gustó mucho y le encargué una», afirma. Pero no solo eso. «Yo trabajo como modelo y le propuse a Emma contactar con mi agencia y hacer una sesión de fotos con otras modelos para dar a conocer su producto; porque es una buena diseñadora que potencia lo nuestro», explica Miriam, hija de Victorino Martín y nieta del reconocido ganadero fallecido.

«La campaña está dando muy buenos resultados porque es una prenda vistosa y muy ponible», zanja la modelo. Es la chaquetilla torera que Emma ideó en pandemia y que hoy le da alas.