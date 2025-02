La Cereza de Oro de Plasencia solo vendió un décimo de un quinto premio en la Lotería de Navidad

El viernes 22 de diciembre fue el día soñado para la administración de lotería 'La cereza de oro'. Los premios no dejaron de caer, de forma sucesiva, desde que se inició el sorteo de la Lotería de Navidad. Fue una mañana excepcional que comenzó ... poco después de las 10 horas, con el segundo quinto premio, el número 45353 del que habían vendido cinco décimos (30.000 euros) y que siguió después con la venta de un décimo de otros tres quintos premios: 57421 (6.000 euros), 86007 (6.000 euros) y 88979 (6.000 euros). O lo que es lo mismo, con cuatro de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad. Todos ellos coronados, al final de la mañana, por la venta de un décimo del Gordo, premiado con 400.000 euros. Todo ello hacía un montante de 448.000 euros.

Pero una cosa es lo consignado y otra es lo vendido. Y según confirma la delegación de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de Cáceres, esa administración de Plasencia solo vendió un décimo de uno de los quintos premios, el del número 88979. Todos los demás, que estuvieron en poder de 'La cereza de oro', se devolvieron. Es decir, el dinero repartido baja de los 448.000 euros a los 6.000 euros.

«No es culpa de nadie. Muchas veces se consignan los números y luego se devuelven. Le puede pasar a cualquiera, pero sí creemos que la promoción de los premios que han hecho ha sido excesiva», dicen desde la delegación de Loterías y Apuestas del Estado.

José Nemesio Antonio, propietario de 'La cereza de oro', tras ser consultado por este diario, dijo que no tenía «conocimiento» de esta situación ni de que esos números no se hubieran vendidos. Sin embargo, otras administraciones de Plasencia llevan días manifestando su malestar porque consideran que están haciendo una promoción que no es legítima. En juego está una gran cartera de clientes.

Lo que sí está confirmado por la delegación de Cáceres es que 'La cereza de oro' sí vendió dos décimos del primer premio de la lotería del Niño, al igual que otros premios consignados en el sorteo de la lotería de Navidad, tanto en Plasencia como en el resto de la provincia.