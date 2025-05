Cerca de cuarenta misioneros de la Diócesis trabajan por todo el mundo

Un total de 37 misioneros de la Diócesis de Plasencia se encuentran repartidos por 19 países del mundo, donde colaboran en proyectos educativos, sanitarios ... y sociales. Son datos que acaba de hacer públicos Mayte González, delegada de Misiones de la Diócesis, con motivo de la celebración de la Jornada del Domund. Son 15 sacerdotes, 2 obispos, 2 religiosos y 18 religiosas, «que están anunciando el Evangelio y ayudando a los más desfavorecidos en todo el mundo», señaló en la Jornada Mundial de las Misiones que se celebra este domingo.

Uno de ellos es Isidro Izquierdo Calle, sacerdote misionero diocesano en Níger desde hace 13 años. Reivindicó la vocación misionera de la Iglesia: «Si le quitamos la dimensión misionera a la Iglesia, no sería una Iglesia. La Iglesia es misionera en sí misma. Yo no me entiendo como misionero yo solo, no valgo para nada yo solo».