El Centro Universitario prepara un máster en gestión rural

El Centro Universitario de Plasencia prepara para el próximo curso un nuevo Máster en Emprendimiento y Gestión de Empresas en el Mundo Rural. El plan de estudios está siendo elaborado por una comisión específica y deberá superar los trámites internos de la Universidad de Extremadura, así como la aprobación del Consejo de Gobierno, la Junta de Extremadura y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca). Con esta iniciativa, la institución busca ampliar su oferta de posgrado, que este curso ha estrenado sus primeros másteres oficiales en Ingeniería y Arquitectura y en Ciencias de la Salud.