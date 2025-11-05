HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Centro Infantil La Data, premiado por su proyecto con mayores con alzhéimer

J. C. R.

PLASENCIA.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El Centro Infantil La Data de Plasencia ha sido distinguido con uno de los Premios a las Buenas Prácticas Educativas Tomás García Verdejo, que concede la Junta de Extremadura, por su proyecto intergeneracional ‘Aprendiendo de tus recuerdos’, una iniciativa que conecta a niños de educación infantil con personas mayores afectadas por alzhéimer. El reconocimiento destaca el valor pedagógico y social de un programa que lleva dos cursos en funcionamiento y que se desarrolla en colaboración con la Asociación Afads Norte de Cáceres.

El proyecto se basa en sesiones compartidas entre los menores y los usuarios de la asociación, donde se realizan actividades que favorecen el aprendizaje emocional, la memoria afectiva y la convivencia entre generaciones. Mientras los mayores ejercitan la memoria y mantienen activo su vínculo social, los niños aprenden respeto, empatía y la importancia de la escucha.

El Ayuntamiento ha felicitado al equipo educativo de La Data y a Afads, así como al resto de premiados, entre ellos el Colegio Santísima Trinidad por su propuesta ‘La vuelta a Extremadura’, también reconocida por su creatividad pedagógica.

