El Centro Comercial Carrefour tendrá un ascensor
J. C. R.
PLASENCIA.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00
La junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado la concesión de la licencia urbanística que permitirá la instalación de un ascensor ... exterior en el Centro Comercial Carrefour, situado en la calle Julián Besteiro. El elevador se ubicará junto a las rampas mecánicas existentes y, según los informes técnicos, no altera los parámetros urbanísticos del inmueble.
El proyecto había sido presentado inicialmente el 21 de mayo de 2025 y recibió un primer informe favorable en junio, condicionado a la entrega del proyecto visado y de diversa documentación técnica. Tras la presentación del proyecto visado en agosto y la subsanación de todos los requisitos en septiembre y octubre, los servicios técnicos municipales han informado nuevamente a favor de su ejecución.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión