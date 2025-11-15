HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro, este sábado en la estación de tratamiento de agua de Plasencia. Ayuntamiento.

Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma

El Ayuntamiento recomienda no usar el agua para cocinar o lavarse los dientes, pero dice que se puede usar ducharse o para las tareas domésticas

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha activado este sábado el Nivel 1 del Plan de Contingencia del Agua tras detectarse alteraciones en la calidad del suministro ... provocadas por la entrada de cenizas procedentes del incendio declarado el pasado verano en Jarilla. Las últimas lluvias han arrastrado restos de suelo, ceniza y materia orgánica hacia los cauces que abastecen la ciudad, lo que ha complicado el proceso de potabilización y ha llevado al Consistorio a emitir recomendaciones estrictas para la población. Según la comunicación oficial, se pide a los ciudadanos que no utilicen el agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes, mientras se mantienen los usos domésticos no relacionados con el consumo.

