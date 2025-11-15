Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma

El Ayuntamiento de Plasencia ha activado este sábado el Nivel 1 del Plan de Contingencia del Agua tras detectarse alteraciones en la calidad del suministro ... provocadas por la entrada de cenizas procedentes del incendio declarado el pasado verano en Jarilla. Las últimas lluvias han arrastrado restos de suelo, ceniza y materia orgánica hacia los cauces que abastecen la ciudad, lo que ha complicado el proceso de potabilización y ha llevado al Consistorio a emitir recomendaciones estrictas para la población. Según la comunicación oficial, se pide a los ciudadanos que no utilicen el agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes, mientras se mantienen los usos domésticos no relacionados con el consumo.

La nota municipal explica que las lluvias han movilizado materiales acumulados en las laderas quemadas, generando cambios en «parámetros como el pH, la turbidez y la carga de materia orgánica», lo que afecta a la aptitud del agua para el consumo. Se trata de un fenómeno habitual tras grandes incendios forestales: las cenizas pueden alterar el equilibrio químico y físico del agua, elevando su alcalinidad, enturbiándola e introduciendo compuestos orgánicos que dificultan el depurado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable. Aunque estas alteraciones no representan un riesgo para actividades como ducharse, limpiar o lavar ropa, sí pueden comprometer la seguridad sanitaria si el agua se ingiere.

La activación del Nivel 1 supone que la calidad del agua se ha deteriorado lo suficiente como para aconsejar medidas preventivas, pero sin necesidad de restricciones más severas como las que se adoptarían en un Nivel 2. Este primer escalón del Plan de Contingencia permite reforzar los controles analíticos, incrementar la vigilancia y coordinar de forma inmediata a los organismos responsables de la seguridad sanitaria. «Esta situación se enmarca dentro del escenario previsto en el Plan», señala la nota, que insiste en que la respuesta se está llevando a cabo de manera ordenada y dentro de los protocolos establecidos. Con este nivel activo, el suministro para uso higiénico general se mantiene garantizado.

Contacto con residencias

El Ayuntamiento ha intensificado además la comunicación con residencias, centros educativos, industrias y establecimientos hoteleros, con el objetivo de identificar necesidades urgentes y garantizar un abastecimiento alternativo si fuera necesario. El alcalde, Fernando Pizarro, y el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, mantienen una coordinación constante con Salud Pública, la UTE de Aguas, el Centro de Salud Ambiental del SES y el Gabinete de Crisis Municipal para seguir la evolución del episodio. En palabras del concejal, «estamos trabajando con total transparencia y anticipación. Las medidas de hoy nos permiten adelantarnos al comportamiento del agua y proteger a la población. Si pasamos a Nivel 2, la respuesta estará ya preparada».

Mientras continúan los análisis, el Ayuntamiento insiste en que la situación se está monitorizando de manera continua y que cualquier cambio en las recomendaciones será comunicado de inmediato. La previsión es que, una vez disminuya el arrastre de cenizas y se estabilicen los parámetros analíticos, el suministro recupere su normalidad sin necesidad de medidas adicionales.