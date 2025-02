La causante del parón de la licitación de los parques en Plasencia ya acusó de prevaricación a la Oliva

Los niños de Plasencia y sus familias llevan más de un año esperando que se inicie la transformación y renovación de los parques infantiles de ... la ciudad. Su deterioro es evidente y los juegos que no están completamente inutilizados a menudo presentan deficiencias que amenazan la integridad de las personas que los usen. Las partidas para renovar esos parques, al menos los dos primeros lotes, están aprobadas en los dos últimos presupuestos municipales. Siguen sin ejecutarse.

El pliego de la licitación del primer lote, que hubiera debido renovar los parques de la Coronación, la Rana y La Isla, se publicó el 20 de febrero del año pasado. Desde entonces, la adjudicación se ha visto inmersa en un lodazal de alegaciones y recursos a raíz de que el Ayuntamiento declarara como baja temeraria la oferta presentada por Arcoíris TT Suministros SLU, que ofertó por 164.473 euros (con IVA), 84.015 euros menos del precio de licitación. La mesa aceptó la segunda oferta, la presentada por Bosque Urbano SL, por 173.877 euros (con IVA).

Arcoíris recurrió a la Comisión Jurídica de Extremadura y ésta dictaminó que había que darla un nuevo plazo para que pudiera justificar sus precios y las características de sus productos. El Ayuntamiento de Plasencia no le ofreció uno, sino dos periodos. Y tras ello, volvió a descartarla y volvió a adjudicar el lote a Bosque Urbano SL.

«No ha justificado en sus escritos de forma adecuada ni suficiente el bajo nivel de precio o costes de la oferta económica presentada (…), ni justifica la equivalencia técnica de su proposición ni se justifica ésta desde el punto de vista técnico de forma adecuada y completa», señaló el técnico.

En su día, Arcoíris TT llegó a insinuar prevaricación por parte del Ayuntamiento de Plasencia y amenazó con demandar a Pizarro. «Por amiguismo, por lo que sea, va a acabar peor que Elia (anterior alcaldesa), cuando la llevaron también al juzgado. A este señor lo pienso llevar a juzgado porque no se ha portado nada bien. Por derecho hemos ganado la obra y por derecho la vamos a hacer (…) Ojalá que termine en el juzgado, porque el día que me siente delante de él, se lo diré: Tú has tenido aquí un interés y tú tienes que mirar por Plasencia, por todos y cada uno de los ciudadanos de Plasencia y no por una empresa que tienes intereses con ellos», dijo Tomás Tornero, gerente de la empresa, al Diario HOY. El propio alcalde reconoció amenazas en mensajes de WhatsApp, aunque el propio gerente las negó.

Contra Bosque Urbano

Lo que parece subyacer de este enfrentamiento es una guerra empresarial, que no vive su primera batalla y donde los niños de Plasencia son los principales perjudicados. No hace mucho, Arcoíris y Bosque Urbano se vieron las caras en los juzgados por otro caso diferente.

Arcoíris presentó una querella contra el alcalde de la Oliva de Plasencia y Bosque Urbano SL por los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y subastas, delito contra la propiedad industrial y delito contra la propiedad intelectual en relación con el concurso para la instalación de un parque infantil en el pueblo.

Según la empresa recurrente, la adjudicataria (Bosque Urbano) no cumplió con las condiciones del pliego de prescripciones técnicas, carecía de certificaciones necesarias y utilizó un diseño registrado sin autorización. Además, la querellante acusó al Ayuntamiento de la Oliva de ignorar sus solicitudes de paralización de la obra.

A finales de año, el Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia, a petición del Ministerio Fiscal, decidió archivar provisionalmente la causa, al considerar que los hechos denunciados no revestían relevancia penal, sino que se trataban de posibles incumplimientos administrativos. La Audiencia Provincial confirmó la decisión del juzgado placentino, argumentando que no se había acreditado una conducta delictiva en los hechos denunciados.

Asimismo, la resolución judicial indicó que la querella incluía cuestiones que deberían dirimirse en la jurisdicción mercantil, como la presunta vulneración de derechos de propiedad industrial sobre un diseño registrado.

El tribunal también impuso las costas del recurso a la parte recurrente, Arcoíris TT Suministros SLU, al considerar que su recurso fue desestimado en su totalidad y no presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Cuando Fernando Pizarro, anticipó en la última sesión plenaria que la mesa de contratación de Plasencia iba a descartar nuevamente a Arcoíris, su gerente volvió a apelar la vía de los juzgados una vez reciba la notificación oficial: «Volveremos a defendernos».