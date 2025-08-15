La Catedral celebra el día de la Asunción

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:43 Comenta Compartir

J. C. R. La Catedral de Plasencia celebra hoy el día de la Asunción con el cierre de la exposición de su enigmática Virgen yacente, una talla del siglo XV que solo se muestra al público durante nueve días al año. La jornada comenzará con una misa a las nueve y media de la mañana, seguida de una celebración solemne a las doce del mediodía presidida por el obispo Ernesto Brotóns. Tras el canto de la Salve, la imagen, vestida con un traje de terciopelo rosa donado por Isabel II, volverá a su urna barroca, donde permanecerá oculta hasta el próximo año.