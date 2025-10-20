La catedral acometerá obras durante cuatro meses

La catedral de Plasencia iniciará próximamente una serie de intervenciones de conservación y restauración de su patrimonio histórico, con una duración prevista de cuatro ... meses. Los trabajos, realizados con la colaboración de la Junta de Extremadura, se enmarcan en el Plan Director del templo, elaborado en la década de 1980.

Las actuaciones incluyen la restauración de la reja de la capilla de la Virgen de Guadalupe, con un presupuesto de 40.000 euros; la limpieza del retablo de la Santa Faz, valorada en 19.000 euros; y la limpieza y anclaje del retablo de las Reliquias o de San Agustín, que contará con una inversión total de 40.000 euros, de los cuales la catedral asumirá la mitad.

Durante el desarrollo de las obras, las actividades de culto y las visitas turísticas a la seo continuarán con normalidad.