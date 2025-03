La caseta para menores de las ferias de Plasencia se reconvierte en 'El Búnker'

Las ferias de Plasencia van a tener este año un búnker. Ese es el nombre que va a llevar a partir de ahora la que ... antes era conocida como caseta para menores, es decir, la dedicada a niños y niñas de 12 a 17 años. La asociación adjudicataria de su gestión y la concejalía de Juventud han decidido lavar la cara a un espacio que se había quedado obsoleto y adaptarlo a los nuevos tiempos que corren. Y también, a las inquietudes de los propios jóvenes, que han tenido capacidad de decisión en la confección de la programación.

Luisma Rodríguez, técnico municipal de Juventud, y Fernando Pizarro, alcalde de la ciudad, han presentado este jueves esta nueva iniciativa, que, por su carácter inédito y novedoso, la han calificado de experiencia piloto. «Cuando pasen las ferias, evaluaremos en qué edades ha tenido más éxito y el nivel de participación. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta idea; no sé si nos equivocaremos, pero si no lo intentamos, no lo sabremos», reconocía Luisma Rodríguez.

El Búnker va a estar ubicado en el pabellón del recinto ferial del Berrocal, que estrenará su remodelación. Abrirá sus puertas desde el jueves hasta el sábado de ferias, en horario de ocho de la tarde a dos de la mañana. En esas seis horas, durante tres días, habrá un amplio abanico de espacios y de actividades: zona gaming, zona de juegos de mesa, photocall interactivo, toro mecánico, kaboot interactivo o karaoke. Además, habrás diferentes actuaciones y sesiones de djs: Blanca Mudel y Carlos Guez (jueves), Zoe Doncel, Kike Luna y Rober Canelo (viernes) y K-Pop 4Elvn, Dani Serra y Miguelón (domingo). Incluso, habrá concursos y regalos.

Los organizadores han puesto especial énfasis en la seguridad de los jóvenes. La barra será sin alcohol, habrá seguridad en la puerta y dentro del pabellón se habilitará cartelería y se establecerán pautas preventivas contra el acoso sexual. «Nos preocupa mucho la seguridad, no porque no nos fiemos de los niños, sino porque pueda haber algún elemento distorsionador que se acerque a ellos», explicaba Fernando Pizarro.

Este Búnker, que se presenta con una estética y una filosofía que rinden homenaje a series como 'Stranger Things', se va a gestionar a través de diferentes asociaciones juveniles placentinas, coordinadas por el Colectivo Ocio Emprende. Un total de 15 monitores se encargarán de que el programa se desarrolle con dinamismo en un recinto que tiene capacidad para 1.800 personas.