El casco histórico disfruta hoy de una edición luminosa y sin lluvia de 'Plasencia Abierta'

Plasencia celebra hoy una nueva edición de su programa cultural 'Plasencia Abierta', que este año llega con la garantía de un cielo despejado y con una temperatura agradable. La cita ofrece más de 50 actividades repartidas por todo el casco histórico.

La programación arranca a las 19.00 horas con la apertura de la iglesia de Santo Domingo, que mostrará su colección de pasos de Semana Santa. Media hora más tarde, la Torre Lucía acogerá un espectáculo de circo de calle, mientras que a las 20.00 el Auditorio Santa Ana reunirá a los grupos de baile Chispa, Plantagenet, la Escuela de la Diputación, Lunares y Nieves Martínez. También a esa hora abrirá la Galería Beatriz Pereira, con la exposición colectiva 'Desde el Umbral'.

A las 20.30 se concentrarán varias propuestas: la obra 'A las ocho y veinte' en el Alkázar; la minidisco infantil de Funámbulus en Santo Domingo; y la apertura del Archivo Municipal, la Casa del Deán y el Museo Etnográfico-Textil. A las 21.00 comenzará el recital de Pablo Elizo, Mario Jiménez y Elia Pérez junto a Mario Obrero en la plaza de la Catedral; el recital poético de Iván Hernández Montero en el Museo Etnográfico; y el pasacalles de la Banda de Música Ciudad de Plasencia.

'Las Troyanas'

La música seguirá sonando a las 21.30 con los conciertos de Punkornio, Los Farelli y Bellotaris Fallecidos en San Martín; el piano de Musikex en la plaza de Ansano; y el recital de poesía y jazz en la Escuela de Idiomas. A esa misma hora, Álvaro Murillo desplegará su flamenco en Las Claras.

A las 22.00 se sumarán la obra 'Las Troyanas' en la iglesia de la Magdalena; la observación astronómica en la Torre Lucía; y el pasacalles de la Tuna Universitaria. A las 23.30, la banda El Portal de Carmen pondrá el broche musical en la plaza de la Catedral.

De forma paralela, se desarrollarán visitas guiadas. Este año tendrán lugar en el Palacio del Marqués de Mirabel, con dos turnos, a las 20.00 y 21.30 horas, para grupos de hasta 30 personas (habrá visita libre, con pago de entrada, a partir de las 22.00), y en el convento de las Carmelitas, con pases a las 19.00 y 21.00 horas y un aforo máximo de 25 asistentes.