HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El casco histórico disfruta hoy de una edición luminosa y sin lluvia de 'Plasencia Abierta'

J. C. R.

PLASENCIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Plasencia celebra hoy una nueva edición de su programa cultural 'Plasencia Abierta', que este año llega con la garantía de un cielo despejado y con una temperatura agradable. La cita ofrece más de 50 actividades repartidas por todo el casco histórico.

La programación arranca a las 19.00 horas con la apertura de la iglesia de Santo Domingo, que mostrará su colección de pasos de Semana Santa. Media hora más tarde, la Torre Lucía acogerá un espectáculo de circo de calle, mientras que a las 20.00 el Auditorio Santa Ana reunirá a los grupos de baile Chispa, Plantagenet, la Escuela de la Diputación, Lunares y Nieves Martínez. También a esa hora abrirá la Galería Beatriz Pereira, con la exposición colectiva 'Desde el Umbral'.

Noticias relacionadas

La Noche del Patrimonio de Mérida aspira hoy a atraer al público joven y familiar

La Noche del Patrimonio de Mérida aspira hoy a atraer al público joven y familiar

Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres este sábado

Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres este sábado

A las 20.30 se concentrarán varias propuestas: la obra 'A las ocho y veinte' en el Alkázar; la minidisco infantil de Funámbulus en Santo Domingo; y la apertura del Archivo Municipal, la Casa del Deán y el Museo Etnográfico-Textil. A las 21.00 comenzará el recital de Pablo Elizo, Mario Jiménez y Elia Pérez junto a Mario Obrero en la plaza de la Catedral; el recital poético de Iván Hernández Montero en el Museo Etnográfico; y el pasacalles de la Banda de Música Ciudad de Plasencia.

'Las Troyanas'

La música seguirá sonando a las 21.30 con los conciertos de Punkornio, Los Farelli y Bellotaris Fallecidos en San Martín; el piano de Musikex en la plaza de Ansano; y el recital de poesía y jazz en la Escuela de Idiomas. A esa misma hora, Álvaro Murillo desplegará su flamenco en Las Claras.

A las 22.00 se sumarán la obra 'Las Troyanas' en la iglesia de la Magdalena; la observación astronómica en la Torre Lucía; y el pasacalles de la Tuna Universitaria. A las 23.30, la banda El Portal de Carmen pondrá el broche musical en la plaza de la Catedral.

De forma paralela, se desarrollarán visitas guiadas. Este año tendrán lugar en el Palacio del Marqués de Mirabel, con dos turnos, a las 20.00 y 21.30 horas, para grupos de hasta 30 personas (habrá visita libre, con pago de entrada, a partir de las 22.00), y en el convento de las Carmelitas, con pases a las 19.00 y 21.00 horas y un aforo máximo de 25 asistentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  2. 2 La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino
  3. 3 La Junta pagará 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar
  4. 4 La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
  5. 5 Un coche se incendia en la entrada a Badajoz por la BA-20 y provoca retenciones
  6. 6 Más de 630 personas aspiran a las 68 plazas de policía local en los ayuntamientos extremeños
  7. 7

    Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
  8. 8 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz cobrará la tasa de basura por trimestres en 2026
  10. 10 La presión policial se intensifica contra las redes de drogas en la provincia de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El casco histórico disfruta hoy de una edición luminosa y sin lluvia de 'Plasencia Abierta'

El casco histórico disfruta hoy de una edición luminosa y sin lluvia de &#039;Plasencia Abierta&#039;