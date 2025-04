La casa de la discordia de Pradochano

ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 27 de octubre 2021, 07:53 Comenta Compartir

El próximo 7 de febrero de 2022 Elisa Martín debe abandonar la vivienda que ocupa, en régimen de alquiler, en la entidad menor de Pradochano. La mujer, de 78 años, ya ha recibido la notificación municipal, que firma la alcaldesa Victoria Paniagua, en la que se le informa de la fecha para el desalojo, al cumplirse el contrato.

«Mi madre no puede irse de esta casa, tiene una salud delicada y escasos recursos económicos, ¿dónde va a ir?; por eso hemos pedido al Ayuntamiento una ampliación del contrato, para evitar que tenga que dejar la casa, pero la alcaldesa se niega», explica Davinia Oliva, la hija de 36 años que desde hace cuatro reside con su madre en la casa de Pradochano. «Yo recibo una ayuda de 400 euros y mi madre una pensión de 700, no podemos asumir un alquiler de más de 200 euros y por eso pedimos que se nos deje quedarnos aquí, aunque se nos suba el alquiler mensual de 140 euros que pagamos», reclama la hija.

«No es posible», deja claro la alcaldesa de la entidad menor. «Los cinco años de contrato se cumplen el 7 de febrero de 2022 y el plazo no se puede ampliar, no lo permite la ley, no puedo hacerlo porque entonces estaría prevaricando y no lo voy a hacer», declara Victoria Paniagua.

La casa que ocupan Elisa y su hija es una de las dos que hay en el pueblo que son propiedad municipal. «Eran las antiguas casas de los maestros que desde hace años pasaron al Ayuntamiento, que es el que las gestiona». En concreto, «las sacamos a subasta y el mejor postor se queda con ellas». Los interesados presentan sus ofertas en sobre cerrado «y en un acto público los abrimos y las adjudicamos».

Así, por medio de una subasta, Elisa Martín y su marido lograron la casa en febrero de 2017. Su oferta fue la única que concurrió. El precio de partida del alquiler se estableció en 120 euros mensuales y el matrimonio –el marido ya ha fallecido– ofertó 135 euros y se quedó con la casa. «Por un plazo de cuatro años y uno más de prórroga, lo que significa que el 7 de febrero de 2022 deben dejar la casa y entregar las llaves en el Ayuntamiento», ratifica la alcaldesa. «Porque estas casas no son de alquiler social, salen a subasta y puede concurrir cualquiera; la otra vivienda fue adjudicada a una pareja que venía aquí solo durante los fines de semana, no era su primera residencia, puesto que no son viviendas para personas sin recursos», insiste Paniagua.

La vivienda que ocupan Elisa y su hija es de planta baja y tiene más de 200 metros cuadrados y patio. «No son las primeras que no quieren irse, pero nosotros vamos a cumplir la ley; si se niegan a marcharse, iremos al juzgado», zanja la alcaldesa.