El Carnaval vuelve a Plasencia

personas aproximadamente participaron en el desfile que partió a las 17 horas de la avenida de la Hispanidad y finalizó en el parque del Cachón

Había ganas. La comparsa artífice de la recuperación lo presentía y los centenares de placentinos que este sábado salieron a la calle para ver el desfile lo confirmaron. Plasencia quiere la vuelta del Carnaval.

Después de 20 años de ausencia la ciudad ha recuperado una celebración gracias a la iniciativa de la comparsa 'Me río de Janeiro'. Sus 35 integrantes estaban convencidos de que Plasencia no había olvidado la fiesta, a pesar de haber transcurrido dos décadas sin ella, y el año pasado comenzaron a idear su recuperación para este 2022. Hace meses que se pusieron manos a la obra para la confección de los llamativos trajes que han lucido y la elaboración de una rítmica coreografía que no ha dejado indiferente a nadie. Aun con la incertidumbre por la evolución de la pandemia en los últimos meses, 'Me río de Janeiro' siguió trabajando en la recuperación. Y de su mano otras comparsas y otras muchas personas a título individual se sumaron a su iniciativa y comenzaron también a confeccionar sus atuendos o a sacarlos del fondo el armario.

Multitudinario e inclusivo

El entusiasmo despertado por esta comparsa la obligó, incluso, a ampliar el plazo para la inscripción en el desfile. Y al final, más de 200 personas han formado parte de él. Con máxima puntualidad a las 17 horas salió de la avenida de la Hispanidad, punto de encuentro de los participantes y también de los muchos placentinos interesados en ver una actividad que niños y jóvenes no habían visto nunca en la ciudad.

Al ritmo marcado por 'Me río de Janeiro' arrancó una comitiva que engrandecieron los mayores del Hogar de Puerta Berrozana, con la elección de un disfraz con el que han criticado su exclusión financiera y han exigido su visibilidad en la sociedad, y también las comparsas de la Escuela Hogar Placentina y Miralvalle, 'La tribu', 'Ritmo y culturas' y el espectacular disfraz hecho de globos de Javi Carrón.

Gracias a su esfuerzo e ilusión la magia del Carnaval triunfó en un sábado gris en Plasencia. Pero también gracias igualmente a los centenares de ciudadanos que se echaron a la calle para acompañarles desde la Hispanidad hasta el Cachón en un recorrido por La Salle, Alfonso VIII y Calvo Sotelo, en el que se guardó silencio en un tramo para permitir la asistencia de personas afectadas por trastornos del espectro autista, y en el que la seguridad estuvo en todo momento garantizada por la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja.

Todos hicieron posible el buen arranque de la recuperación del Carnaval en Plasencia, sumándose a la fiesta iniciada el viernes por los escolares y continuada al mediodía del sábado por los hosteleros del Rincón de San Esteban, que también organizaron actividades y que trajeron hasta la ciudad a una chirigota gaditana que animó las cañas y el guiso popular.