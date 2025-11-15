Carlos Oliva, nuevo presidente del Círculo Empresarial

Carlos Oliva, director comercial de Pimentón La Chinata, ha sido nombrado nuevo presidente del Círculo Empresarial Placentino para el periodo 2025-2029. La designación ... se produjo en un acto celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de Cáceres en Plasencia, donde se presentó una única candidatura, encabezada por Oliva.

La nueva junta directiva estará formada por Alberto Santos Blanco como vicepresidente, Víctor José García Pulido como secretario, Judith Rubio Prado como tesorera y los vocales Mercedes Derecho Alonso y Francisco Felipe Sarro Casares.

Oliva desarrolla su labor en la empresa familiar Netasa desde 2009, compañía reconocida por sus marcas La Chinata y Finca La Barca. Tras su elección, agradeció la labor del presidente saliente, Eugenio Hernández, y expresó su compromiso con impulsar una etapa de cooperación y crecimiento.